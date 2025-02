Qual o salário de Sergio Ramos no Monterrey, do México?

O zagueiro Sergio Ramos, de 38 anos, estreou no último fim de semana com a camisa do Monterrey, do México. De acordo com informações do jornal mexicano Record e do site 365score, o jogador espanhol receberá um salário líquido de US$ 4 milhões por temporada (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual).



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

🏆 Bonificações e incentivos

Além do salário base, o contrato de Sergio Ramos inclui diversas bonificações atreladas ao desempenho e participação em competições. Um dos destaques é o bônus específico para o Mundial de Clubes, no qual o Monterrey será um dos representantes da CONCACAF.



O defensor receberá valores adicionais por cada partida em que atuar como titular durante o torneio, por exemplo.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

🎯 Exigências especiais

Para concretizar sua transferência para o futebol mexicano, Sergio Ramos estabeleceu algumas condições específicas. Conforme reportado pelo jornal espanhol AS, o jogador solicitou:

Bonificações por desempenho: Incluindo partidas jogadas, titularidades, gols e assistências. Participação nas receitas de merchandising: Recebendo 2% das vendas de camisetas com seu nome e número. Controle total sobre seus direitos de imagem: Mantendo autonomia para acordos comerciais no México. Medidas de segurança para sua família: Garantindo bem-estar durante sua estadia no país.

Essas exigências refletem a experiência e o prestígio de Ramos no cenário futebolístico mundial, assegurando condições que atendam às suas expectativas profissionais e pessoais.

continua após a publicidade

Impacto no futebol mexicano

A chegada de Sergio Ramos ao Monterrey representa um marco significativo para o futebol mexicano. A presença de um atleta com sua trajetória e conquistas eleva o patamar da liga local, atraindo maior visibilidade internacional e fortalecendo a competitividade do campeonato.