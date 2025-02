O zagueiro Sergio Ramos foi anunciado pelo Monterrey, do México, na última semana, porém terá que se adaptar ao novo país sem a família. De acordo com o jornalista Javi de Hoyos, do jornal "Bild", a esposa do jogador decidiu permanecer na Espanha.

continua após a publicidade

➡️Jornal revela detalhes extravagantes do contrato de Sergio Ramos no México

A justificativa de Pilar Rubio para permanecer em Madri junto aos filhos foi por razões profissionais. A esposa de Sergio Ramos tem quatro filhos com o jogador: Sergio, Marco, Alejandro e Máximo Adriano.

- Pilar Rubio não vai se mudar para o México com Sergio Ramos. Na sexta-feira passada, alguém próximo a Pilar me disse que ela estava cansada de se mudar. Ela foi para Paris, depois Ramos foi para Sevilha e ela decidiu ir para Madri por motivos profissionais, a fonte disse, mas na realidade é porque ela gosta de viver na capital. Quando Ramos tomou essa decisão, Pilar disse ‘chega’: ‘Eu não vou ceder dessa vez, eu já cedi duas vezes. Agora eu vou ficar aqui, em Madri'-, revelou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ida do zagueiro ao Monterrey

Ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos foi contratado pelo Monterrey com um salário milionário, além de outras exigências. De acordo com o portal "R7", o zagueiro receberá de Us$ 4 milhões, ou seja, cerca de R$ 24 milhões, na cotação atual) por temporada.

Sergio Ramos se mudará para o México para defender o Monterrey sem a esposa (Foto: divulgação)

Ele foi a principal aposta do time para a disputa do Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano. O Monterrey está no Grupo E com Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds.

continua após a publicidade

A outra exigência imposta por Sergio Ramos tem a ver com o torneio da Fifa. Durante a competição, o espanhol vai receber um bônus por cada jogo disputado e mais se for escalado como capitão do time, se fizer gol ou dar uma assistência.

Quem é Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos

Pilar Rubio é um repórter espanhol popular, apresentadora de TV e modelo. Ela irá participar como juiza do concurso semanal 'El DeSafio', do canal Antena 3, de Madrid, e também do reality show da moda 'Maestros de la Costura Celebrity'. Casada com Sergio Ramos desde 2019, o casal começou o relacionamento em 2012 e tem quatro filhos.