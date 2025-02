Sergio Ramos fez, na noite de sábado (22), sua estreia com a camisa do Monterrey, do México. O lendário zagueiro foi titular no duelo com o Atlético San Luis, vencido pelos Rayados por 3 a 1, pela oitava rodada do Clausura, turno de encerramento da Liga MX.

O espanhol atuou por 80 minutos no confronto realizado no Estádio BBVA, em Guadalupe. Com atuação destacável, Ramos quase anotou um gol de cabeça semelhante ao maior momento de sua carreira: em cobrança de escanteio pelo lado direito, cabeceou virando a testa, para baixo, mas a bola passou raspando a trave, diferente de quando acertou a meta na final da Champions de 2013-14, iniciando remontada do Real Madrid sobre o rival local Atlético. No México, o ex-capitão merengue usa a camisa 93, minuto em que a bola balançou as redes na decisão continental.

Com a bola rolando, o destaque ficou para Germán Berterame, que foi às redes duas vezes no triunfo. Óliver Torres, que foi adversário de Sergio quando vestia a camisa do Atleti, completou a vitória. No fim, houve tempo para o brasileiro Vitinho, revelado pelo São Paulo, diminuir o marcador.

🔢 Números de Sergio Ramos na estreia pelo Monterrey

⌛ 80 minutos em campo

🔪 4 cortes

🚫 1 desarme

✈️ 100% dos duelos aéreos ganhos

✅ 93% de acerto em passes (41 de 44)

🥅 5 finalizações

Sergio Ramos comemora gol do Monterrey na Liga MX (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

A equipe comandada por Martín Demichelis, ex-River Plate, ocupa a nona colocação do Clausura, com 12 pontos em oito jogos. O time volta a campo na quarta-feira (26), visitando o Mazatlán em Sinaloa, no México.