Sergio Ramos é anunciado pelo Monterrey com homenagem ao Real Madrid

Sergio Ramos é oficialmente jogador do Monterrey, do México. O zagueiro foi anunciado nesta quinta-feira (6) através das redes sociais do clube. O novo clube do espanhol está classificado para o Mundial de Clubes 2025 e enfrenta no seu grupo a Inter de Milão, o River Plate e o Urawa Reds.

O anúncio do ídolo ex-Real Madrid veio com uma homenagem aos Merengues. O zagueiro irá atuar com o número 93 na camisa. O gol histórico do título da Champions League de 2014, contra o Atlético de Madrid, foi marcado aos 93 minutos.

O Monterrey, com altas expectativas para a temporada, incluindo a disputa do Mundial de Clubes de 2025, vê em Ramos uma peça chave para fortalecer sua defesa. O clube, que está no Grupo E do torneio ao lado de equipes como Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds, reforça seu elenco em busca da classificação. Ramos, conhecido por sua liderança, técnica e habilidade de marcar em momentos decisivos, traz uma experiência valiosa em competições internacionais, destacando-se por seus títulos da Liga dos Campeões da Uefa com o Real Madrid.

Sergio Ramos no Brasil

Apesar do interesse de clubes brasileiros, como Corinthians e Cruzeiro, a vinda do jogador de 38 anos ao Brasil não se concretizou. O zagueiro, apesar da idade avançada, mantém uma forma física invejável, conforme demonstrado em vídeos recentes de seus treinamentos, expressou seu desejo de enfrentar novos desafios e vê no Monterrey a oportunidade perfeita para continuar competindo em alto nível.

Segundo o jornal Record México, e o portal 365scores, além do salário líquido de US$ 4 milhões (R$ 23,1 milhões), o espanhol incluiu mais alguns bônus financeiros no acordo por metas atingidas.

