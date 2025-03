Publicação de irmã de Jorginho agita torcedores do Flamengo: ‘É nosso’

O Flamengo demonstra interesse na contratação do meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho, que atualmente joga pelo Arsenal. O atleta chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (19) para um período de descanso durante a data Fifa. A chegada de Jorginho gerou especulações sobre uma possível transferência para o clube carioca. Fernanda Frello, irmã do jogador, alimentou os rumores com uma postagem nas redes sociais.

- Você não está triste. Você só precisa de uma temporada no Rio - escreveu Fernanda, em publicação que foi o suficiente para agitar torcedores do Rubro-Negro.

Durante sua estadia, Jorginho, acompanhado de sua noiva Catherine Harding, assistiu a um show de pagode do Mumuzinho. O Flamengo já havia tentado contratar Jorginho na primeira janela de transferências da temporada, mas as negociações não avançaram. Com o contrato do jogador com o Arsenal se encerrando em junho de 2025, o clube carioca vê uma oportunidade de negociar sua transferência.

