Qual é o salário de Andrey Santos, brasileiro que atua no Chelsea?

O Chelsea enfrenta o Palmeiras nesta sexta-feira (4) pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Um dos jogadores do elenco dos Blues que voltou recentemente por empréstimo é Andrey Santos, que foi destaque no Estrasburgo, da França, e esteve recentemente na primeira lista de convocados de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira. Mas, afinal, quanto o brasileiro ganha no clube londrino?

O jovem de 21 anos foi revelado pelo Vasco e vendido para o Chelsea em 2023. Apesar da grande expectativa gerada, Andrey Santos não teve oportunidades no clube inglês e passou por uma série de empréstimos ao longo do seu contrato no Chelsea. Foi emprestado ao próprio Vasco, ao Notthingham Fortest, da Inglaterra, e ao Estrasburgo, da França, onde teve maior protagonismo.

Andrey Santos em campo pelo Vasco da Gama (Daniel Ramalho/Vasco)

Agora, de volta ao Chelsea, o jogador esteve no banco nas últimas partidas do Mundial de Clubes. Atualmente, Andrey Santos recebe um salário de 15 mil euros por semana (cerca de R$ 95,9 mil), segundo o Capology, portal especializado em finanças do futebol. Ao longo de um ano, o jovem acumula 780 mil euros em vencimentos, o que equivale a aproximadamente R$ 5 milhões.

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Chelsea pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Palmeiras x Chelsea

Quartas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de julho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Alireza Faghani (IRN / AUS); Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS) (assistentes)

📺 VAR: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; James, Colwill, Badiashile e Cucurella; Enzo, Lavia e Caicedo; Pedro Neto, Delap e Cole Palmer.