Veja quantos telespectadores a Xsports atingiu na estreia na TV aberta

A Xsports, nova emissora da TV Aberta com programação 100% dedicada ao esporte, estreou neste final de semana e registrou números expressivos de audiência. Segundo os dados divulgados pela Kantar Ibope Media, o novo canal alcançou mais de 2 milhões de pessoas nos três primeiros dias de programação.

No fim de semana de estreia, a Xsports registrou um alcance de 3,1 pontos de cobertura domiciliar, o que representa mais de 2 milhões de telespectadores de olho na programação do canal. Em São Paulo, foram registrados picos de 0,41 pontos às 17h37 desta segunda-feira (17). No domingo (17), durante a transmissão de Alverca x Braga, pelo Campeonato Português, houve outro pico de 0,33, às 15h.

Além da grande audiência televisiva, o crescimento nas plataformas digitais também impressionou. O perfil oficial do canal ultrapassou os 88 mil seguidores no Instagram, gerando um alcance em mais de 1,8 milhões de usuários. No X, mais de 28,7 mil seguidores acompanham a página da nova emissora.

A Xsports também está disponível nas operadoras Vivo, Claro, Oi e Sky para todo o Brasil, seja por aplicativo ou instalação à cabo. Nesta quarta-feira (20), o canal transmite a estreia da J-League (Campeonato Japonês), a partir das 7h (de Brasília).

Elenco da Xsports

A emissora tem como principal voz das narrações o jornalista Milton Leite, que construiu sua carreira na TV Globo e deixou o canal em agosto de 2024, além de passagem pela ESPN. O narrador terá a companhia de outros nomes como Elaine Trevisan, Álvaro José, Dudu Monsanto e José Neto.

Nos comentários, destaque para Mauro Beting, que também atua na TNT Sports, SBT e Jovem Pan. O jornalista e escritor terá o filho, Gabriel Beting, como companheiro no elenco de comentaristas, que ainda conta com Raí Monteiro, Danilo Castro, ex-jogador de basquete e comentarista da modalidade na casa, Rodrigo Lazarini e o ex-jogador Cristian Baroni, que atuou por clubes como Corinthians e Grêmio.

Dunga, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, também passa a integrar a equipe da Xsports, mas ainda sem definição sobre suas participações em transmissões.