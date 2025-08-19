menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Veja quantos telespectadores a Xsports atingiu na estreia na TV aberta

Emissora registrou 3,1 pontos de cobertura domiciliar no fim de semana

Xsports canal esportes tv aberta
imagem cameraXsports estreou neste final de semana (Foto: Marcelo Poli/Divulgação)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
17:34
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Xsports, nova emissora da TV Aberta com programação 100% dedicada ao esporte, estreou neste final de semana e registrou números expressivos de audiência. Segundo os dados divulgados pela Kantar Ibope Media, o novo canal alcançou mais de 2 milhões de pessoas nos três primeiros dias de programação.

continua após a publicidade

➡️Ex-Globo, Milton Leite vira assunto na estreia da Xsports: ‘Bizarro’

No fim de semana de estreia, a Xsports registrou um alcance de 3,1 pontos de cobertura domiciliar, o que representa mais de 2 milhões de telespectadores de olho na programação do canal. Em São Paulo, foram registrados picos de 0,41 pontos às 17h37 desta segunda-feira (17). No domingo (17), durante a transmissão de Alverca x Braga, pelo Campeonato Português, houve outro pico de 0,33, às 15h.

Além da grande audiência televisiva, o crescimento nas plataformas digitais também impressionou. O perfil oficial do canal ultrapassou os 88 mil seguidores no Instagram, gerando um alcance em mais de 1,8 milhões de usuários. No X, mais de 28,7 mil seguidores acompanham a página da nova emissora. 

continua após a publicidade

A Xsports também está disponível nas operadoras Vivo, Claro, Oi e Sky para todo o Brasil, seja por aplicativo ou instalação à cabo. Nesta quarta-feira (20), o canal transmite a estreia da J-League (Campeonato Japonês), a partir das 7h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Elenco da Xsports

A emissora tem como principal voz das narrações o jornalista Milton Leite, que construiu sua carreira na TV Globo e deixou o canal em agosto de 2024, além de passagem pela ESPN. O narrador terá a companhia de outros nomes como Elaine Trevisan, Álvaro José, Dudu Monsanto e José Neto.

continua após a publicidade

Nos comentários, destaque para Mauro Beting, que também atua na TNT Sports, SBT e Jovem Pan. O jornalista e escritor terá o filho, Gabriel Beting, como companheiro no elenco de comentaristas, que ainda conta com Raí Monteiro, Danilo Castro, ex-jogador de basquete e comentarista da modalidade na casa, Rodrigo Lazarini e o ex-jogador Cristian Baroni, que atuou por clubes como Corinthians e Grêmio.

Dunga, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, também passa a integrar a equipe da Xsports, mas ainda sem definição sobre suas participações em transmissões.

Elenco da Xsports, nova emissora esportiva da TV aberta no Brasil
Elenco da Xsports na cerimônia de lançamento do canal (Foto: Marcelo Poli/Divulgação)
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias