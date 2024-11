Quais os desafios de Felipe no Vasco na reta final do Brasileirão? Técnico interino comanda o Cruz-Maltino pela primeira vez no sábado (30)

Felipe comandará o Vasco pela primeira vez, no próximo sábado (Foto: Matheus Lima/Vasco) Felipe comandará o Vasco pela primeira vez, no próximo sábado (Foto: Matheus Lima/Vasco)