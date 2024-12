Bragantino fecha com Puma por 5 anos

O Red Bull Bragantino anunciou, nesta sexta-feira (20), acordo com a Puma para fornecimento de material esportivo por cinco anos.

De acordo com o clube, o contrato abrange o fornecimento de material esportivo de treino e viagem para profissional e base, feminino e masculino. O Bragantino será o segundo clube da Red Bull a assinar contrato com a Puma. O primeiro foi o RB Leipzig.

Bragantino fecha acordo com a Puma para fornecimento de material esportivo (Foto Divulgação/RB Bragantino)

As camisas do time fornecidas pela Puma serão apresentadas ao público em 2025.

- Não poderia estar mais feliz com essa parceria com a Puma. Somos duas instituições muito alinhadas, desde o ponto de vista histórico, mas também de visão e abordagem profissional. A Puma, assim como o Red Bull Bragantino, é conhecida pela inovação, busca constante pela evolução e desafio ao status quo. Nosso estilo de jogo e o dinamismo da Puma também são alinhados desde o DNA das empresas. A Puma tem forte presença no futebol brasileiro, o que nos dá a tranquilidade necessária de ter um parceiro forte e comprometido com nossa visão de longo prazo e busca pelo sucesso - afirmou André Rocha, CEO do Red Bull Bragantino.

Além do Bragantino, a Puma também está presente no Paulistão na camisa do Palmeiras, que tem acordo com a multinacional alemã até o fim de 2028.

- A parceria com o Red Bull Bragantino marca mais um grande passo da Puma no mercado de futebol brasileiro. Estamos muito felizes com as similaridades que compartilham nossos DNAs: a busca pela inovação e o desejo de sermos sempre os primeiros, os mais rápidos. Estamos ansiosos para iniciarmos o projeto e mostrarmos os frutos da nossa colaboração - celebrou Luciana Soares, diretora de Marketing da marca no Brasil.