Record fecha com a Natura e chega a 11 marcas para transmissão do Brasileirão 2025

A Record chegou ao número de onze parceiros comerciais para a transmissão dos jogos dos times da LFU (Liga Forte União) no Campeonato Brasileiro de 2025. A última cota foi vendida para a Natura, que também é patrocinadora do futebol na Globo.

continua após a publicidade

➡️Brasileirão 2025: entenda como ficou a divisão de forças entre LFU e Libra para Séries A e B

Com esse novo contrato, já são oito empresas com cotas principais garantidas: Natura, Burger King, Mercado Pago, EstrelaBet, General Motors, Grupo Heineken, Magalu, Sportingbet.

Além disso, a emissora também fechou contrato com Ademicon e Philco. As duas empresas adquiriram direitos de inserções durante a transmissão das partidas.

continua após a publicidade

O Burger King, que já era patrocinador, fechou mais um acordo, desta vez aparecer no Top 5 segundos.

A Record também já possui um contrato com a Haleon, dona das marcas Eno e Centrum, para anúncios durante o pré-jogo.

As oito empresas que possuem cotas de patrocínio da transmissão terão direito a inserções publicitárias antes e durante os jogos, além de ações de conteúdo.

Diogo Barbosa em ação pelo Fluminense contra o Criciúma (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Divisão dos direitos de transmissão do Brasileirão 2025

A Record faz parte do grupo de empresas que transmitirá as partidas dos clubes da LFU como mandantes. A Liga Forte União terá a maioria dos clubes na Série A em 2025: Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco e Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Diferentemente da Libra, que vendeu todas as suas partidas para a Globo, a LFU optou por vender suas partidas em pacotes. A Record faz parte de um pacote que também com o YouTube para a transmissão de 38 jogos do campeonato, ou seja, um jogo por rodada, por R$ 380 milhões por ano.

Eles também fecharam um acordo da venda de outro pacote para a Amazon Prime, para a transmissão de 38 jogos, um por rodada, pelo valor de R$ 323 milhões.

A Liga Forte União ainda possui quatro jogos por rodada para serem vendidos e a expectativa de arrecadação do grupo é de, pelo menos, mais R$ 1 bilhão com essas partidas remanescentes.