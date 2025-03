PSG ou Liverpool: quem tem o dono mais rico? Veja fortunas

​Nesta quarta-feira (5), PSG e Liverpool se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Além do espetáculo em campo, a partida destaca os personagens bilionários por trás de ambos os clubes: Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, e John W. Henry, principal proprietário do Liverpool. Mas, afinal, quem possui a maior fortuna?​



Nasser Al-Khelaifi: do tênis ao comando do PSG 🎾➡️🏟️

Nasser Al-Khelaifi teve uma carreira como tenista profissional antes de ingressar no mundo dos negócios. Embora não tenha alcançado grande destaque nas quadras, sua trajetória no esporte o aproximou da família real do Catar, especialmente do atual emir, Tamim bin Hamad Al Thani. ​

Al-Khelaifi é presidente da Qatar Sports Investments (QSI), fundo que adquiriu o PSG em 2011. Além disso, comanda o grupo de mídia beIN Media Group, ampliando sua influência no mundo esportivo e midiático.



Estimativas sobre sua fortuna variam significativamente: enquanto algumas fontes apontam valores entre US$ 70 e US$ 100 milhões em 2017, outras sugerem cifras em torno de US$ 8 bilhões. Essa discrepância ocorre devido à falta de informações públicas detalhadas sobre seus ativos pessoais e à associação próxima com o governo do Catar.​

John W. Henry: das commodities ao império esportivo 🌽➡️⚾️

John William Henry II é um empresário americano que iniciou sua fortuna no mercado de commodities, fundando a John W. Henry & Company em 1981. Posteriormente, expandiu seus investimentos para o setor esportivo, tornando-se proprietário do Boston Red Sox (MLB) e, através do Fenway Sports Group (FSG), adquiriu o Liverpool em 2010. ​

De acordo com a Forbes, a fortuna de John W. Henry é estimada em US$ 6 bilhões até outubro de 2024. Além do futebol e do beisebol, Henry possui participações em outros empreendimentos, como o jornal The Boston Globe e a equipe de automobilismo RFK Racing.​

