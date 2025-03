Oitavas da Champions League: veja os elencos mais valiosos

As oitavas de final da Champions League 2024/25 começam nesta terça-feira (4), trazendo confrontos emocionantes entre os principais clubes europeus. Além das disputas em campo, a valorização dos elencos é um fator que chama atenção. Com base nos dados atuais do site Transfermarkt, apresentamos os elencos mais valiosos entre os 16 times que disputam esta fase da competição.​



💰 Elencos mais valiosos das oitavas de final

Real Madrid: €1,23 bilhão​ Arsenal: €1,15 bilhão​ Barcelona: €1,01 bilhão ​Liverpool: €968 milhões​ PSG: €871 milhões Bayern de Munique: €856 milhões​ Inter de Milão: €682 milhões​ Aston Villa: €642milhões​

​Os valores acima são estimativas atuais do Transfermarkt e podem variar conforme o desempenho dos jogadores e do mercado.​

🏆 Confrontos das oitavas de final ⚔️

Confira os duelos desta fase da competição:​

Paris Saint-Germain (PSG) x Liverpool ​ Club Brugge x Aston Villa ​ Real Madrid x Atlético de Madrid ​ Bayer Leverkusen x Bayern de Munique ​ PSV x Arsenal ​ Feyenoord x Inter de Milão ​ Borussia Dortmund x Lille ​ Benfica x Barcelona ​

Os jogos de ida ocorrerão nos dias 4 e 5 de março, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 11 e 12 de março de 2025. Vale destacar o clássico madrilenho entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que promete ser um dos confrontos mais acirrados desta fase.​

A valorização dos elencos reflete não apenas o investimento financeiro dos clubes, mas também a qualidade e o potencial de seus jogadores. No entanto, como o futebol é imprevisível, o valor de mercado nem sempre garante a vitória em campo. Os torcedores podem esperar duelos emocionantes e surpresas nesta fase da Champions League.​

