Quanto os tenistas brasileiros já faturaram em 2025? Veja valores

A temporada de 2025 do tênis mundial já começou movimentada, e os principais tenistas brasileiros vêm acumulando milhares de dólares em premiações. Seja no circuito de simples ou de duplas, os atletas do Brasil seguem brigando por espaço e boas campanhas.

continua após a publicidade

Mas, afinal, quanto os brasileiros já faturaram em prêmios neste ano? Veja os valores!

💰 Premiação acumulada pelos brasileiros em 2025

Entre os principais representantes do país no circuito, João Fonseca lidera o ranking, seguido por Thiago Monteiro e Thiago Wild. Confira os valores:

João Fonseca – US$ 270.130 ( R$ 1.588.364 )

– ( ) Thiago Monteiro – US$ 164.500 ( R$ 967.260 )

– ( ) Thiago Wild – US$ 128.926 ( R$ 757.652 )

– ( ) Rafael Matos – US$ 109.112 ( R$ 641.598 )

– ( ) Marcelo Melo – US$ 108.168 ( R$ 636.004 )

– ( ) Gustavo Heide – US$ 66.667 ( R$ 391.990 )

– ( ) Felipe Meligeni – US$ 56.302 (R$ 331.133)

💰 Total acumulado entre eles: US$ 903.805 (R$ 5.312.001)

➡️ Quanto João Fonseca pode faturar em Indian Wells? Veja premiação

💸 Outros brasileiros também faturam no circuito

Os valores acima representam os principais tenistas brasileiros na atual temporada, mas outros jogadores do país também acumulam prêmios expressivos em torneios menores.

continua após a publicidade

Os números tendem a crescer ao longo do ano, principalmente em Grand Slams e Masters 1000, onde as premiações são ainda mais altas. Com a evolução do circuito e os bons desempenhos dos brasileiros, a expectativa é de que 2025 seja um ano positivo para o tênis nacional.