Qual é o tamanho da fortuna de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG?

A história de Nasser Al-Khelaifi



Ao contrário do que muitos podem imaginar, Nasser Al-Khelaifi não faz parte da família real do Qatar. Ele nasceu em uma família simples e, antes de se tornar um executivo relacionado ao futebol, foi tenista profissional - de poucos resultados, é verdade.



Após se formar em economia, se tornou amigo pessoal de Tamim bin Hamad al-Thani, atual Emir do Qatar. Graças a essa relação, Al-Khelaifi foi escolhido para presidir a Qatar Sports Investments (QS), fundo de investimentos vinculado ao governo qatari que comprou o PSG em 2011. Ao mesmo tempo, ele se tornou presidente e principal figura do clube francês.