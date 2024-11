PSG e Atlético de Madrid fazem duelo de realidades econômicas distintas

Na última janela, o momento de reconstrução e cautela com os cofres rendeu os investimentos sonhados pelo torcedor. Mais de R$ 1 bilhão foi investido em contratações, com as chegadas de Sorloth, Le Normand, Gallagher e Julián Álvarez, campeão do mundo com a Argentina. Por isso, a demanda é alta pelo fim do jejum de taças que completará quatro anos em 2025.