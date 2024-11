Onde assistir aos jogos da Champions hoje (06/11/2024)

O PSG recebe o Atlético de Madrid pela Champions (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 00:15 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (06), a Champions League segue a todo vapor com a continuidade da quarta rodada da maior competição da UEFA. Os jogos de hoje do campeonato tem destaque com o embate entre Inter de Milão e Arsenal, além de PSG e Atlético de Madrid. O Lance! te mostra onde assistir aos jogos da Champions, além de dar palpites nos melhores confrontos do dia.

A Inter de Milão encara o Arsenal no melhor jogo da rodada da Champions League (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Confira os jogos da Champions, horários e onde assistir (quarta-feira, 06 de novembro de 2024)

UEFA Champions League

14h45: Club Brugge x Aston Villa - TNT e Max

14h45: Shakhtar Donetsk x Young Boys - Space e Max

17h: Inter de Milão x Arsenal - TNT e Max

17h: Bayern de Munique x Benfica - Space e Max

17h: PSG x Atlético de Madrid - Max

17h: Stuttgart x Atalanta - Max

17h: Estrela Vermelha x Barcelona - Max

17h: Sparta Praga x Brest - Max

17h: Feyenoord x RB Salzburg - Max

Palpites do Lance! para os principais jogos

Possível principal jogo da rodada, a Inter de Milão recebe o Arsenal pela quarta rodada da Champions League. O jogo vale muito para ambas as equipes, já que uma vitória deixa o vencedor na zona de classificação direta para as oitavas de final da competição. A Inter faz um bom papel como mandante, ganhando três de seus últimos cinco jogos em casa. Já o Arsenal, jogando longe de seus domínios, apresenta apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas. O time italiano pode se aproveitar disso para levar os três pontos.

Mais um grande jogo da Champions desta quarta será entre PSG e Atlético de Madrid. As equipes estão na parte de baixo da tabela de classificação. O PSG está somente na zona de playoffs para as oitavas, enquanto o Atlético de Madrid nem sequer está na zona de classificação. Em casa, o PSG se mostra dominante, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, enquanto o time da capital espanhola tem duas vitórias, um empates e duas derrotas jogando longe de sua torcida. O time parisiense leva vantagem para o confronto.