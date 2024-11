PSG x Atlético de Madrid: três motivos para apostar no time francês

O PSG tem vantagens sobre o Atlético de Madrid neste confronto pela Liga dos Campeões da Europa | Créditos: LE PICTORIUM / Alamy Stock Photo







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 10:53 • Rio de Janeiro

PSG e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 06/11. O jogo que acontece no Parc des Princes às 17 horas é válido pela quinta rodada da Champions League. No campeonato, apenas um ponto separa PSG e Atlético de Madrid. No entanto, ainda que se trate de um confronto equilibrado, separamos três motivos para você apostar no time francês.

Fator casa

Como já se sabe, o time mandante costuma ter o favoritismo por já conhecer o gramado e contar com o apoio de sua torcida. Para completar, o aproveitamento do Paris Saint Germain como mandante é muito bom.

O time de Luis Enrique não perde em casa há sete jogos. A última derrota do PSG como mandante foi no 1-3 contra o Toulouse, em maio, pela Ligue 1. Portanto, é necessário cautela para enfrentar o time francês no Parc des Princes.

Jogadores com mais probabilidade de marcar

Segundo as casas de apostas, os jogadores mais cotados para marcar na partida entre PSG e Atlético de Madrid são do time francês.

De acordo com a Betano, o jogador com maior probabilidade de marcar pelo Atlético de Madrid é Alexander Sörloth. A probabilidade do norueguês marcar a qualquer momento é 27%, com odd 3.60.

Já a chance de Désiré Doué, o sexto jogador mais cotado para marcar pelo PSG, é de 29%, com odd 3.40. Sendo assim, o jogador com maior probabilidade de marcar pelo time espanhol ainda tem menos chances de fazer gol que o sexto mais cotado para marcar pelo time francês.

Retrospecto PSG x Atlético de Madrid

PSG e Atlético de Madrid já se enfrentaram duas vezes na história. Analisando as duas ocasiões, o Paris Saint Germain venceu uma e outro jogo terminou empate. Sendo assim, o Atlético de Madrid nunca venceu o rival desta quarta-feira.

Veja as odds para a partida PSG x Atlético de Madrid segundo a Betano:

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de novembro de 2024 às 10h30.