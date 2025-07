Próximo do Flamengo? Veja o salário de Samuel Lino no Atlético de Madrid

O Flamengo está de olho em outro jogador que atua no futebol europeu. Após fechar com o espanhol Saúl Níguez e encaminhar a contratação de Emerson Royal, o Rubro-Negro tem interesse em Samuel Lino, brasileiro que atua no Atlético de Madrid. Segundo a imprensa internacional, o Flamengo está próximo de pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 162,5 milhões) pelo jogador, que teve passagem pela base do clube carioca.

Apesar de ter sido utilizado na maioria dos jogos do Atlético de Madrid na temporada, Samuel Lino está longe dos melhores salários do plantel colchonero. De acordo com o Capology, portal especializado em finanças do futebol, o brasileiro recebe 1,25 milhão de euros (R$ 8,1 milhões) por ano.

Samuel Lino celebra gol contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol (FotoJAVIER SORIANO / AFP)

Samuel Lino esteve perto do Napoli, segundo jornal europeu

Samuel Lino esteve perto de se transferir ao Napoli, mas teria sido convencido pelo projeto do Fla após conversas com o técnico Filipe Luís, de acordo com o jornalista italiano Marco Giordano, da Rádio CRC, de Nápoles, na Itália. Caso o acordo se concretize, o jogador seria a contratação mais cara da história do Mais Querido.

O brasileiro desembarcou no Atlético de Madrid para a temporada 2022/23, mas foi imediatamente cedido por empréstimo ao Valencia, também do futebol espanhol. Nas duas temporadas seguintes, somou 93 aparições com a camisa dos colchoneros, balançando as redes 12 vezes e contribuindo com 16 assistências. Após o Mundial de Clubes, entretanto, passou a treinar separado do elenco principal, e sua saída já era considerada provável.

