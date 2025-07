Emerson Royal tem data para chegar ao Rio e assinar com o Flamengo

O Flamengo acertou a contratação de Emerson Royal junto ao Milan, da Itália. O lateral-direito de 26 anos chega ao Rio de Janeiro na manhã de sábado (26) para ser submetido a exames médicos e assinar o contrato.

continua após a publicidade

➡️ Web resgata música de torcida europeia para Emerson Royal, perto do Flamengo

O brasileiro vinha negociando com o Besiktas, da Turquia, e tinha viagem marcada para concretizar a transferência. Havia, inclusive, acordo verbal entre o Milan e o clube turco, que chegaria por empréstimo com opção de compra. Contudo, o Fla entrou na jogada e mudou o cenário.

O Rubro-Negro irá desembolsar cerca de nove milhões de euros (R$ 58 milhões na cotação atual) por parte dos direitos econômicos de Emerson Royal. O acerto foi inicialmente publicado pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmado pelo Lance!.

continua após a publicidade

Vitrine para a Seleção Brasileira pesa na balança

Um dos fatores que fez Emerson Royal olhar com bons olhos a oferta do Flamengo é a possibilidade de retornar para a Seleção Brasileira. Atualmente, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro, além do próprio Wesley, contam com uma atenção especial do técnico Carlo Ancelotti.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Carreira de Emerson Royal

Emerson Royal foi contratado pelo Barcelona junto ao Atlético Mineiro na temporada 2018/19. De lá para cá, vestiu as camisas de Real Betis-ESP, Tottenham-ING e Milan-ITA na Europa, sem conseguir se firmar como titular absoluto em nenhum deles. Sua melhor fase foi no time inglês, em que disputou 101 jogos, com quatro gols e duas assistências.

continua após a publicidade

Substituto de Wesley

Royal chega à Gávea para suprir a iminente saída de Wesley. A diretoria do Flamengo tem uma proposta da Roma, da Itália, pela venda do jovem lateral. Contudo, para liberar o Garoto do Ninho, a cúpula rubro-negra pediu "um pouco mais de tempo" para buscar um substituto. Com a contratação do jogador do Milan, Wesley fica livre para se transferir.

Reforço do Flamengo, Emerson Royal em ação pelo Milan (Foto: Reprodução / Instagram)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real