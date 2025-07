Veja o salário de De Paul, novo companheiro de Messi no Inter Miami

O Inter Miami segue fortalecendo o elenco com estrelas conhecidas do futebol mundial. Após contratar Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba nas últimas temporadas, agora, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube foi buscar De Paul no Atlético de Madrid em negociação que gira em torno de 15 milhões de euros, ou R$ 97 milhões na cotação atual.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O jogador de 31 anos sai da Europa após passagens por Valencia, Udinese e Atlético de Madrid. Na equipe de Diego Simeone, se estabeleceu como titular incontestável do meio campo e, por esse motivo, recebe um dos maiores salários no clube colchonero.

Rodrigo de Paul comemora o gol de empate em Barcelona x Atlético de Madrid, na 18ª rodada de La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

De acordo com o Capology, portal especializado em finanças do futebol, De Paul fatura 6,67 milhões de euros (cerca de R$ 43,3 milhões) por ano, o que o torna o quinto jogador com maior salário do Atlético de Madrid. O valor concedido ao atleta fica abaixo apenas de Oblak, Gallagher, Marcos Llorente, Julián Alvarez e Saúl Niguez — esse último de saída para o Flamengo.

continua após a publicidade

Trajetória de De Paul até Inter Miami

Rodrigo de Paul iniciou sua carreira no futebol em 2013, quando estreou pelo Racing no Campeonato Argentino. Na ocasião, o atleta de até então 19 anos entrou no lugar de Mauro Camoranesi, titular da Itália na campanha do título da Copa do Mundo de 2006.

Cerca de um ano após sua estreia, De Paul foi transferido ao Valencia por 4,7 milhões de euros. A contratação da equipe espanhola, no entanto, não foi como esperada. Dois anos depois, o argentino retornou por empréstimo ao Racing, onde também teve um rendimento a abaixo.

continua após a publicidade

De Paul e Messi comemoram gol da Argentina (Divulgação / Argentina)

Em 2016, após o retorno ao Racing, foi vendido à Udinese, da Itália. No clube, se tornou peça importantíssima, o que rendeu as primeiras convocações para a seleção argentina. Em 2021, após título da Copa América, se transferiu ao Atlético de Madrid por 35 milhões de euros. Além das boas atuações no time espanhol, De Paul se destacou também com a camisa da Argentina, conquistando a Copa do Mundo em 2022 e outra Copa América em 2024.