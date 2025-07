Qual o tamanho da folha salarial do Atlético-MG? Veja valores

A crise financeira do Atlético-MG voltou aos holofotes nesta semana. Na terça-feira, o atacante Rony ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o clube, mas desistiu da cobrança horas depois. O movimento, porém, escancarou um problema nos bastidores: outros atletas também enviaram notificações extrajudiciais em razão de pagamentos em atraso.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Na quarta-feira, o Galo quitou parte dos débitos com o elenco — valores relacionados a salários e direitos de imagem — com recursos repassados por Rubens Menin, sócio majoritário da SAF. Mesmo assim, ainda há pendências com luvas e outros compromissos.

📉 Custo alto e dívida bilionária

Segundo o balanço financeiro de 2024, o Atlético-MG gastou R$ 301 milhões com a folha salarial do futebol, o que representa cerca de R$ 25 milhões por mês. O valor engloba salários de jogadores e comissão técnica, premiações por performance e encargos relacionados ao elenco profissional masculino.

continua após a publicidade

Em 2021 e 2023, os valores eram de R$ 21 milhões/mês, enquanto foi de R$ 20 milhões/mês em 2022. Os números colocam o Atlético entre os clubes com as folhas mais caras do país. Para 2025, o custo segue acima dos R$ 20 milhões mensais.

Enquanto isso, a dívida total do clube gira em torno de R$ 1,8 bilhão, de acordo com o último balanço divulgado. Já o estudo do economista César Grafietti aponta uma dívida ainda maior: R$ 2,3 bilhões, com previsão de 19 a 22 anos para quitação.

continua após a publicidade

🗳️ SAF pode ter novo capítulo

Para aliviar a situação, os acionistas não descartam um novo aporte. No dia 4 de agosto, o Conselho Deliberativo da associação vai votar uma cláusula anti-diluição que facilitaria a entrada de novos investidores. Internamente, o clube já reconhece a necessidade de levantar pelo menos R$ 500 milhões para estabilizar as finanças.

Nesta quinta, o time entra em campo contra o Atlético Bucaramanga, na Arena MRV, em meio ao turbilhão financeiro.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.