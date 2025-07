F1: Globo mira em comentarista da Band para reforçar transmissões

Emissora da Fórmula 1 (F1) em 2026, a Globo busca um dos comentaristas da Band para integrar as equipes do Sportv. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da "Folha de S. Paulo", a emissora busca Felipe Giaffone para reforçar as transmissões do próximo ano.

Giaffone foi comentarista na Globo entre 2019 e 2020. Ele saiu, com Sergio Mauricio e Mariana Becker para integrar a equipe da Band, que garantiu os direitos da categoria a partir de 2021. Além da F1, Giaffone também comenta outras categorias de automobilismo transmitidas pela Band e BandSports.

Segundo o jornalista, a Globo avalia que precisa de um outro ex-piloto na equipe. No momento, a emissora carioca tem nomes como Luciano Burti, ex-piloto, e o jornalista Rafael Lopes, que integrou as equipes do Sportv na passagem da F1 pela emissora.

Felipe Giaffone é piloto (Foto: Duda Bairros)

Ele é o único nome das frentes das câmeras da Band considerado para voltar à Globo. O narrador Sergio Mauricio e a repórter Mariana Becker estão descartados pela emissora do Rio de Janeiro.

Sportv pode ter narrador definido

Ainda segundo a "Folha de S. Paulo", um nome certo para as principais corridas no Sportv, canal fechado da Globo, é Luiz Carlos Júnior, um dos principais narradores do canal. Na TV aberta, os narradores serão Everaldo Marques e Luós Roberto. Nas reportagens, Guilherme Pereira, Júlia Guimarães e Marcelo Courrege estarão no revezamento.

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões com 15 corridas em TV aberta enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.