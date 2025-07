Jornalista analisa decisões do Flamengo no mercado: ‘Tenho dúvidas’

O Flamengo segue ativo no mercado para fechar com reforços nesta janela de transferências. Após acertar a contratação de Saúl, a diretoria rubro-negra se aproxima de um acordo para a chegada de Samuel Lino, também do Atlético de Madrid. A informação foi dada primeiramente pelo site "ESPN".

Nas redes sociais, o jornalista Fernando Kallás, correspondente na Espanha, que faz aparições nos canais Sportv, analisou as recentes investidas do Flamengo no mercado. Para ele, o clube acerta em ter interesse no Samual Lino, mas a chegada de Saúl seria uma incógnita.

- Tenho muitas dúvidas sobre a contratação do Saul q há 5 anos não é nem sombra do moleque q explodiu no Atleti e Espanha Sub-21. Já Samuel Lino acho um golaço do Flamengo! Ponta esquerda veloz, habilidoso e versátil, nunca entendi a mania q Simeone tinha com ele. Vai arrebentar - analisou o jornalista.

Movimentações do Flamengo

A chegada do meia Saúl já foi confirmada pelo clube Rubro-Negro, que anunciou o jogador na última quarta-feira (23). Para trazer o reforço, a diretoria do clube carioca desembolsou 25 milhões de euros (cerca de R$ 162,5 milhões) pelo jogador. Aos 30 anos, o espanhol assinou um contrato com o clube de três anos de duração.

Agora, os dirigentes do Flamengo miram a contratação do lateral Samuel Lino. A chegada do atleta é vista como peça de reposição de Wesley, que deve deixar o clube nos próximos dias, para se juntar a Roma, da Itália.

