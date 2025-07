Reforço do Flamengo: veja salário milionário de Emerson Royal no Milan

Chegando com status de titular, Emerson Royal é o novo reforço do Flamengo para a lateral direita. O jogador de 26 anos desembarca neste sábado (26) no Rio de Janeiro para passar por exames médicos e assinar contrato com o clube carioca, que venceu a concorrência do Besiktas, da Turquia.



O lateral vinha negociando sua ida ao futebol turco e, segundo a imprensa europeia, já havia um acordo verbal entre Milan e Besiktas. A transferência seria por empréstimo, com opção de compra ao fim da temporada. No entanto, o Flamengo entrou na jogada e mudou completamente o rumo da negociação.

🤑 Negócio de milhões

Para contar com Emerson Royal, o Rubro-Negro vai pagar cerca de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) por parte dos direitos econômicos do atleta. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Lance!.

Embora os valores salariais do contrato com o Flamengo ainda não tenham sido divulgados, é possível ter uma ideia do investimento que o clube carioca está fazendo. Segundo o site especializado Capology, o lateral recebia no Milan um salário bruto anual de 4,63 milhões de euros (cerca R$ 30 milhões). Por mês, ele recebia cerca de R$ 2,5 milhões.

🔁 Substituição a caminho

A chegada de Emerson Royal também abre caminho para a saída de Wesley. O jovem lateral, revelado pelo próprio Flamengo, está a caminho da Roma, da Itália. A diretoria rubro-negra pediu um pouco mais de tempo para concluir a contratação de um substituto antes de liberar o atleta — o que, com o acerto com Emerson, deve acontecer nos próximos dias.

Cria da Ponte Preta, Emerson já atuou por Barcelona, Betis, Tottenham e Milan na Europa. Agora, retorna ao futebol brasileiro para vestir a camisa do clube mais vitorioso do país nos últimos anos.

