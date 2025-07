A prefeitura de Nápoles apresentou um projeto de reforma para o estádio Diego Armando Maradona, com custo estimado em 10 milhões de euros na primeira fase. O plano prevê melhorias na eficiência energética, reforço da segurança sísmica e a reabertura do terceiro anel, o que aumentaria a capacidade do estádio em até 10 mil novos assentos.

O prefeito Gaetano Manfredi enviou uma carta ao presidente da Região da Campânia, Vincenzo De Luca, solicitando apoio financeiro para viabilizar o projeto, considerado estratégico para que Nápoles seja escolhida como uma das sedes da Eurocopa de 2032. A administração municipal também pediu um investimento adicional de 150 milhões de euros para completar a revitalização completa da arena.

O estádio do Napoli foi renomeado para Estádio Diego Armando Maradona em 2020 (Foto: Divulgação)

A iniciativa reacende o debate histórico sobre as condições do estádio. O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, já travou diversas disputas com a prefeitura ao longo da última década, chegando a ameaçar a construção de uma nova casa para o clube em Caserta, mas a ideia não avançou. Entre as divergências, está a permanência da pista de atletismo, que o dirigente gostaria de remover.

Na carta enviada a De Luca, Manfredi argumenta que o investimento beneficiaria não só a cidade, mas toda a região.

— Além da candidatura para o Campeonato Europeu de 2032, o objetivo é iniciar uma colaboração proveitosa para garantir um retorno positivo, esportivo e extraesportivo, para todo o território da Campânia — disse.

Itália e Turquia dividem organização do Euro 2032 pela primeira vez

Além da Itália, a Uefa confirmou que a Turquia também será sede do Euro 2032. Esta será a sexta edição do torneio organizada por mais de um país, seguindo os exemplos das edições de 2000, 2008, 2012, 2020 e do futuro Euro 2028, que será sediado pelo Reino Unido e pela Irlanda.

A Itália receberá jogos do torneio pela quarta vez, após sediar as edições de 1968 e 1980 de forma exclusiva e participar em 2020 com o Stadio Olimpico, em Roma. Já a Turquia fará sua estreia como país-sede da competição europeia.