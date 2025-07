O Arsenal anunciou um acordo global com a Guinness, que se torna a nova parceira oficial do clube a partir da temporada 2025/26. A marca de cerveja passa a integrar os rituais dos dias de jogo no Emirates Stadium, tanto nas partidas das equipes masculinas quanto femininas, além de ações voltadas para torcedores ao redor do mundo.

O lançamento oficial da parceria ocorreu durante a turnê de pré-temporada em Singapura, em um evento que reuniu mais de 300 torcedores no tradicional pub Molly Malone's, ponto de encontro do Singapore Supporters Club. A celebração marcou o início das ativações globais, que acontecerão em mais de 80 países com experiências exclusivas para os fãs dos Gunners.

Juliet Slot, diretora comercial do Arsenal, destacou a importância do acordo.

— A Guinness é adorada por torcedores no mundo todo. Temos orgulho de firmar parceria com uma das maiores marcas globais para tornar o dia de jogo no Emirates uma experiência ainda mais especial — disse.

Já Somnath Dasgupta, diretor de marketing de parcerias esportivas globais da Guinness, ressaltou o potencial da união.

— O Arsenal é um dos clubes mais bem-sucedidos da Premier League, e esta parceria nos permite fortalecer nossa presença no futebol, criando conexões mais profundas com os torcedores ao redor do mundo — seguiu.

Emirates Stadium (Foto: Reprodução/FIFAUTEAM.COM)

Consumo responsável

O acordo inclui campanhas de conscientização para incentivar o consumo responsável de bebidas alcoólicas. A iniciativa reforça o compromisso da Guinness como parceira oficial de consumo responsável da Premier League, em sintonia com as diretrizes e boas práticas adotadas pela liga inglesa.