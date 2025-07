Atleta e investidor: conheça os negócios de Saúl, novo reforço do Flamengo

O Flamengo foi ao mercado para reforçar o meio-campo e acertou a contratação de Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid. Mas além da experiência dentro de campo, o espanhol também carrega um perfil empreendedor fora dele.



Com 30 anos, o jogador tem investido em diferentes setores nos últimos anos, com destaque para os ramos de gastronomia, moda esportiva e futebol de base.

🍩 Doces veganos e vida saudável

Em 2020, após enfrentar um problema no rim, Saúl adotou o veganismo e se uniu à empreendedora Paula Sobreviela como sócio da POSDATA, uma confeitaria vegana com doces à base de plantas, sem glúten e sem açúcar. O negócio foi premiado como The Best Digital Restaurant Virtual e ganhou novos sócios em 2024 — entre eles, o jogador.

Apesar de ter deixado o veganismo recentemente, Saúl destacou, em entrevista à revista Diez Minutos, que apostou na marca por acreditar na importância de oferecer opções mais saudáveis:

- Sou muito guloso e gostaria de encontrar mais opções. Por isso, quando conheci a Paula, gostei muito do projeto e decidi apostar nele.

Ainda no ramo da gastronomia, Saúl é sócio do restaurante Disidente, em Valência.

👕 Esporte, moda e futebol de base

O meio-campista também é investidor da Born Living Yoga, marca espanhola de moda esportiva focada em roupas para práticas como pilates, yoga e fitness. Ele entrou como sócio em fevereiro de 2025 para impulsionar a expansão internacional da empresa, que já possui 400 pontos de venda e planeja chegar a 600 até o fim do ano.

Além disso, Saúl é fundador do Club Costa City, projeto de formação de jovens atletas com foco em futebol e educação, idealizado junto ao irmão Aaron Ñíguez, também ex-jogador profissional.

Com múltiplas frentes de atuação, o novo reforço do Flamengo se mostra um atleta que pensa no presente — e também no futuro.

