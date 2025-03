Premiação do Paulistão 2025: quanto campeão e vice vão faturar?

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (27) pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista 2025. Além da rivalidade histórica e do reconhecimento esportivo, muito dinheiro está em jogo na decisão. Campeão e vice terão uma fatia significativa dos prêmios distribuídos no torneio.



O clássico será disputado às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão leva a vantagem após vencer o jogo de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, e precisa de um empate para conquistar o título.

💰 Premiação do Paulistão 2025

O Paulistão é conhecido por ser um dos estaduais mais rentáveis do país, e a edição de 2025 não foge à regra. O campeão levará R$ 5 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1,65 milhão.

Confira a premiação completa:

🥇 Campeão: R$ 5 milhões 🥈 Vice-campeão: R$ 1,65 milhão 🥉 3º colocado: R$ 1,08 milhão 🎖️ 4º colocado: R$ 850 mil

💸 Cota de participação também rende alto

Além das premiações por desempenho, os quatro grandes clubes do estado — Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos — já garantiram R$ 44 milhões cada um em cotas de participação, assegurando um faturamento expressivo desde o início do torneio.

Com o título, Corinthians ou Palmeiras podem terminar o Paulistão com um total de R$ 49 milhões em receitas, somando cota de participação e premiação.

🔎 Impacto financeiro vai além do prêmio

Embora a premiação do estadual seja relevante, o impacto financeiro de um título vai além do valor em dinheiro. A conquista aumenta a visibilidade dos clubes, impulsiona o marketing, venda de camisas e, principalmente, a receita com bilheteria e patrocínios.

Quem levar a melhor nesta noite, portanto, não estará apenas erguendo uma taça — estará também garantindo uma receita expressiva e maior valorização no mercado.