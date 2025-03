Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações pela final do Paulista

Ficha do jogo COR PAL Jogo 2 - Final Campeonato Paulista Data e Hora Quinta- feira (27), às 21h35 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo Árbitro Matheus Candançan Onde assistir Record (TV aberta), Cazé TV (YouTube) e dos serviços de streaming Max, Uol Play, Play Plus, Nosso Futebol e Zapping TV

O Corinthians recebe o Palmeiras nesta quinta-feira (27) pela final do Campeonato Paulista. O confronto está marcado para às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo da Record (TV aberta), da Cazé TV (YouTube) e dos serviços de streaming Max, Uol Play, Play Plus, Nosso Futebol e Zapping TV.

O Timão sai na frente após vencer o jogo de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, graças a um gol de Yuri Alberto, e precisa somente de um empate para erguer a taça. Ramón Díaz conseguiu resolver um dos principais problemas do clube alvinegro do início do ano e estabilizou o sistema defensivo. O técnico deve entrar com a mesma escalação do jogo de ida, no último domingo (16).

O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato inédito. Abel Ferreira também deve entrar com a mesma equipe titular e terá Maurício, que retornou aos treinamentos após se recuperar de cirurgia no ombro, como opção no banco de reservas.

Memphis Depay jogador do Corinthians durante partida contra o Palmeiras no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Paulista 2025. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Palmeiras pela final do Campeonato Paulista

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

JOGO DE VOLTA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), da Cazé TV (YouTube) e dos serviços de streaming Max, Uol Play, Play Plus, Nosso Futebol e Zapping TV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martinez, Carrillo e Garro (Romero); Memphis e Yuri Alberto.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Micael, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Maurício) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.