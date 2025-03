Proprietário do PSG pode adquirir gigante espanhol

Segundo o jornal MARCA, o Qatar Sports Investmentes (QSI), proprietário majoritário do Paris Saint-Germain, pode estar de olho na aquisição do Málaga, clube da Espanha. Conforme o veículo espanhol, Nasser Al-Khelaifi vê com bons olhos a aquisição da tradicional equipe espanhola, que atualmente está na segunda divisão do país.

A informação também foi dada pelo jornal britânico "Sky Sports", que garantiu que Al-Khelaifi teria que desembolsar cerca de 100 milhões de euros (em torno de R$ 616 milhões) para a aquisição do clube espanhol. O time é atualmente propriedade do grupo imobiliário espanhol BlueBay que tem 49% das ações, e do empresário catariano Abdullah Al Thani, que mantém 51%.

Atualmente na segunda divisão espanhola, o Málaga é um time tradicional no país. O clube já chegou a participar da Champions League na década passada, porém, enfrentou complicações em sua gestão, assim, se afundando no campeonato local. A última vez que o clube esteve presente em La Liga foi em 2018 e desde então, chegou a ser até ser rebaixado para a terceira divisão da Espanha.

Nasser Al-Khelaifi é líder do QSI, fundo do Catar (Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

Segundo o jornal MARCA, o fundo QSI considera a aquisição do clube como um projeto mais que atrativo. A história centenária do clube seria um dos pontos, além do grande potencial de crescimento, visto que existem planos da reforma do estádio do clube por ser uma possível sede de jogos na Copa do Mundo de 2030.

Em 2023, Al Khelaifi admitiu que enxergava com bons olhos a compra do Málaga, um clube que, segundo ele, poderia ser uma 'oportunidade'.

- É um clube fantástico e agora eles estão em uma situação difícil. Se há uma oportunidade, por que não? Você sempre procura clubes com grande potencial e o Málaga é um deles - afirmou o dirigente, em entrevista ao Marca.

Outros investimentos de Al-Khelaifi

A QSI, presidida por Nasser Al-Khelaifi, iniciou recentemente uma política de expansão, adquirindo uma participação de 21,67% no clube português Braga. Além disso, fora do futebol, a QSI fez o circuito de padel mais internacional, com a criação do Premier Padel. Além disso, o fundo tem se envolvido em várias conversas para expandir seus investimentos em futebol, entretenimento e cultura.

Por outro lado, a Qatar Investment Authority (QIA), fundo soberano do Catar, também tem ampliado sua presença no mundo esportivo. Em 2024, adquiriu uma participação na equipe Audi de Fórmula 1, e, no ano anterior, em 2023, investiu na equipe Washington Wizards da NBA, consolidando ainda mais sua influência em diferentes modalidades esportivas.