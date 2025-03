Djokovic volta a exaltar João Fonseca, mas lembra: ‘Não é o único’

João Fonseca é um dos nomes mais aclamados pelos torcedores no Masters 1000 de Miami de 2025. Apesar de jovem, o brasileiro não chama atenção apenas do público, mas também de veteranos campeões do tênis mundial. Número cinco do mundo e 24 vezes campeão de Grand Slam, Novak Djokovic voltou a falar sobre o tenista, mas pediu para não esquecer demais nomes da jovem geração.

- Tem havido muita conversa sobre ele (Fonseca) nos últimos meses, e com razão. Ele é um grande jogador de tênis. Super jovem. Potência incrível de ambos os lados da linha de base. Saque. Ele é um jogador de tênis muito completo. A maneira como ele bate na bola é impressionante, mas ainda mais é como ele lida com seus nervos, para alguém que ainda não tem muita experiência no mais alto nível - declarou o sérvio.

Além das habilidades apresentadas por João Fonseca, Djokovic analisou a importância de ter o mercado brasileiro vindo com o tenista para as competições de tênis. O destaque do atleta de 18 anos com o público tem colocado seus jogos nas quadras principais.

- É emocionante para o Brasil e para o mundo do tênis. Como eu disse na Austrália, é muito importante para o ecossistema do tênis poder contar com futuras estrelas, nesse caso alguém vindo do Brasil, um país enorme e com um mercado grande, é importante. Todo mundo sabe que haverá muito apoio aqui em Miami - afirmou Nole.

A clara ascensão de Fonseca tem empolgado os fãs. Apesar disso, Djokovic fez questão de lembrar que há também outros jogadores impressionantes no cenário mundial do tênis, principalmente na nova geração que chega forte no esporte.

- Ele é um jogador muito divertido de assistir, mas não é o único. Há também o Mensik. Talvez porque as pessoas falem tanto de Fonseca, elas se esqueçam de Mensik. Eles têm a mesma idade. Também Tien: todos esses jogadores são muito jovens, mas já são tão bons quanto seus rankings indicam - declarou Djokovic, sobre rivais de João Fonseca, e completou:

- Ele é um jogador fantástico de se assistir. Não sei se devo chamá-lo de um produto novo, de nova geração. É fantástico ver jogadores surgindo com potencial para atingir os mais altos níveis e liderar o esporte. Está claro que Sinner e Alcaraz são os líderes de hoje; eles ainda são muito jovens, mas esses caras parecem que podem bater na sua porta nos próximos anos.

