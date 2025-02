Por que a premiação da Copa do Brasil é tão alta? Veja evolução dos valores

Há alguns anos, a Copa do Brasil já está consolidada como a competição com a maior premiação do Brasil. Mas, a cada ano, a CBF vem investindo no aumento das cifras em todas as fases do campeonato e o montante pago aos clubes registra aumentos consecutivos a cada edição disputada. Em 2025, o prêmio atingirá um valor recorde que dará ao campeão mais de R$ 100 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Sorteio da Copa do Brasil 2025: veja como ficaram as chaves e os confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que esta edição terá um reajuste de 5%, em média, dos valores pagos à todas as equipes, seguindo uma tendência vista nos últimos sete anos. Mas nem sempre foi assim. Os valores repassados aos campeões aumentaram em mais de 700% desde o início do "ciclo milionário" vivo pela Copa do Brasil, saindo de R$ 13 milhões para o campeão Cruzeiro, em 2017, para mais de R$ 100 mi nesta temporada, sem campeão definido ainda.

Flamengo faturou R$ 93 milhões pelo título da Copa do Brasil 2024. (Foto: Marcos Júnior/CBF)

E o crescimento absurdo dessa fortuna tem uma explicação. Em 2018, a competição viveu seu primeiro ano com um acordo comercial para as transmissões do campeonato, firmado entre a Globo e a CBF, o que alavancou as cifras em torno da copa e permitiu à confederação distribuir mais dinheiro para todos os clubes. Naquele ano, a emissora fechou os direitos de transmissão do torneio pelo período de cinco anos: 2018-2022. Após o fim desse "primeiro ciclo", renovou até 2026.

continua após a publicidade

A Copa do Brasil já havia iniciado um processo de valorização com a entrada dos times que disputam a Libertadores, em 2013, e cresceu de forma mais lenta até a injeção de dinheiro a partir do acordo de transmissões.

Premiação da Copa do Brasil por meritocracia

O fato dos prêmios serem entregues a cada fase da competição permite que a CBF estabeleça cotadas cada vez mais altas e atraia os clubes para que eles priorizem o campeonato e, consequentemente, mobilize sua torcida para comparecer ao estádio e acompanhar à distância através das transmissões na TV.

continua após a publicidade

O Flamengo, por exemplo, foi finalista das últimas três edições, sendo campeão em 2022 e 2024. Nesta última edição, quando bateu o Atlético Mineiro na final, o rubro-negro se estruturou ao longo do ano sempre priorizando a Copa do Brasil. A equipe então comandada por Tite chegou a usar times mistos na disputa do Brasileirão para ter força máxima na competição mata-mata.

➡️ Premiação da Copa do Brasil 2025 terá valor recorde; veja

A tendência é que esse cenário se mantenha, já que o novo "ciclo milionário" da Globo seguirá em vigor até a edição do ano que vem. Segundo apuração Lance! na época que o acordo foi renovado entre a emissora e a CBF, a copa terá um aumento de 50% em relação ao contrato atual, o que permitiu os aumentos consecutivos.

Competição tem ganhado mais relevância entre os clubes a cada edição disputada. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Evolução na premiação

Em 2024, foram R$ 93 milhões para o Flamengo, cerca de R$ 8 milhões a menos que o valor de 2025. Por outro lado, em comparação ao valor recebido pelo rubro-negro no título de 2022, a campanha do ano passado aumentou mais de R$ 17 milhões. O time carioca faturou R$ 76,8 milhões ao derrotar o Corinthians nas penalidades.

➡️ Semifinais da Copa do Brasil 2025 acontecerão em dois domingos

Em 2023, o título inédito do São Paulo rendeu R$ 88,7 milhões ao Tricolor. O Atlético Mineiro recebeu R$ 71,15 milhões pela campanha de 2021, enquanto o Palmeiras ficou com R$ 66,9 milhões.

2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões

2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões

2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões

2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões

2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões

2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões

2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões

2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões

2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões

2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões

2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões

Maior premiação da América do Sul

A conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo no ano passado também evidenciou uma disparidade gigante entre as premiações no país e os vizinhos sul-americanos. No fim de 2024, uma declaração do ex-jogador e presidente do Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, viralizou ao comparar as cifras da copa brasileira com as do campeão da Copa da Liga Argentina.

O Flamengo recebeu 32 vezes mais que o Estudiantes, que bateu o Vélez Sarsfield na decisão. No ano passado, a Federação Argentina de Futebol (AFA) pagou meio milhão de dólares (cerca de R$ 2,9 milhões na época), além de 70% do valor arrecadado na bilheteria do time rival na decisão.

Estudiantes de La Plata foram campeões da Copa da LIiga Argentina em 2024. (Foto: Reprodução/X/@EdelpOficial)

A Copa da Argentina, equivalente a nossa Copa do Brasil, tem como prêmio 171 milhões de pesos argentinos para o campeão, o que corresponde a R$ 985 mil. Em 2025, times do Grupo 3 (que sçao clubes das Série C, D e sem divisão no Brasil) receberão R$ 1 milhão apenas pela disputa da segunda fase do mata-mata aqui no país.

➡️ Atlético-MG e Vasco estreiam primeiro na Copa do Brasil; veja a tabela detalhada

Em 2024, a competição de nível nacional no continente que mais paga fora do Brasil foi a Liga Mexicana e a Liga Boliviana, que deu 4 milhões de dólares (ou R$ 23 milhões na cotação atual) ao vencedor. O levantamento foi feito em conjunto pelas páginas Noite de Copa, DataFutebol e SAG Fútbol y Estadística.