Por que a CBF é um sucesso nos negócios e um fracasso dentro de campo? 

Não se pode negar: quando se trata de faturamento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é uma referência mundial.



Nos últimos anos, a Seleção Brasileira consolidou-se como uma das marcas mais lucrativas do esporte global, atraindo um crescente número de patrocinadores e gerando receitas recordes ano após ano. Empresas de diferentes segmentos disputam espaço na camisa canarinho, cientes do poder de alcance e identificação que a seleção carrega.



Por outro lado, essa efervescência e a volúpia comercial não se traduzem em desempenho esportivo. A última década foi marcada por resultados aquém do esperado para o futebol masculino e feminino.



No masculino, a ausência de títulos em competições de expressão contrasta com uma era dourada que celebrava o talento e a magia do futebol brasileiro. Já no feminino, apesar de contar com atletas de destaque mundial, a estrutura ainda carece de investimentos consistentes, o que se reflete em campanhas pouco expressivas nas últimas Copas do Mundo.



