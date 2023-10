Desistir é o único caminho para o fracasso

E caso você tenha um filho, um sobrinho ou mesmo um conhecido que também já tenha sido reprovado em peneiras, compartilho aqui oito dicas valiosas que podem ajudar esses jovens jogadores em busca do tão esperado "SIM"!



1. Futebol é um esporte coletivo: Não adianta chegar na peneira e achar que vai driblar todo mundo, fazer o gol e ter a certeza que será aprovado. Isso não prova aptidão para modalidade, que é coletiva, complexa, composta por inúmeros elementos além do drible e da finalização. Ou seja, é necessário estar calmo e equilibrado para jogar. Fazer tudo com naturalidade e não ser um “fominha” achando que isso vai agradar o avaliador.



2. Capricho na técnica: É fundamental que o jogador demonstre domínio sobre os gestos técnicos do futebol. Ou seja, realize a execução dos fundamentos com plenitude, um bom passe, cabeceio, drible, domínio, chute a gol, cruzamentos e etc.



3. Variabilidade sempre: Além de apresentar um bom repertório de gestos técnicos (item 2), o jogador deve tentar fazer uma ampla variação de cada um deles. Por exemplo, realizar passes com todas as partes dos pés (chapa, peito, trivela, calcanhar), chutes das mais variadas formas (peito, chapa, bico, trivela e etc).



➡️ Agentes de jogadores de futebol: “Os Grandes Vilões”



4. Táticas de jogo: É importante que o atleta conheça os sistemas de jogo (ex: 4-4-2,3-5-2, 4-3-3, 4-3-2-1..), a função de cada posição e como as posições se relacionam entre si. Isso facilita na hora de receber instruções dos avaliadores e causar uma boa impressão a eles.



5. Não fique perdido em campo: Um dos itens mais decisivos é o posicionamento do atleta em campo, isso porque é um dos elementos do jogo mais complexos. Isso inclui noções de cobertura, trocas, antecipações, interceptações, recomposições e posicionamento defensivo para os defensores (laterais, zagueiros e volantes) e trocas, ultrapassagens, projeções, posicionamento ofensivo para os atacantes (volantes, meias, laterais, atacantes). O jogador não pode passar ao avaliador a ideia de que está perdido em campo.



6. Comportamento dentro de campo: Palavras como respeito, comando, diálogo, proatividade e liderança fazem parte da lista de exigências dos avaliadores.



7. Condicionamento físico: Nenhum clube busca um jogador fora de peso ou que não consegue manter-se bem durante a partida toda. Para isso, é necessário trabalhar o condicionamento físico, aprimorar os treinamentos para se destacar nas disputas de força, velocidade, aceleração, trocas de direção e etc.



8. Extracampo: Atualmente os clubes estão promovendo avaliações multidisciplinares com outras áreas da saúde, como serviço social (através das assistentes sociais) e psicologia. É fundamental cuidar da saúde mental e assim minimizar os eventuais problemas extra-campo.



Espero que essas dicas e a história de superação do Cafu, inspire os jovens jogadores a conquistar os seus sonhos tornando-se atletas de alta performance e sucesso.



* Este texto é de inteira responsabilidade do autor e não reflete, necessariamente, a opinião do Lance!