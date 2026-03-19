Estádios icônicos como Maracanã e Azteca fazem parte dessa trajetória.

O Brasil já jogou em 54 cidades diferentes durante 22 edições do torneio.

A Seleção Brasileira possui uma história marcante nas Copas do Mundo desde 1930.

A trajetória da Seleção Brasileira em Copas do Mundo atravessa quase um século de história e acompanha a própria evolução do torneio. Desde a primeira edição do Mundial, em 1930, o Brasil esteve presente na grande maioria das competições e construiu uma das histórias mais marcantes do futebol internacional. O Lance! apresenta todas as cidades onde a Seleção Brasileira já jogou em Copas do Mundo.

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Ao longo dessas participações, a equipe brasileira disputou partidas em diferentes continentes, passando por cidades históricas do futebol mundial e também por novos centros que receberam a Copa nas últimas décadas. Estádios lendários como o Maracanã, o Azteca e o Stade de France fazem parte dessa trajetória, assim como arenas modernas construídas para edições recentes do torneio.

Essas cidades representam momentos importantes da história da Seleção. Algumas foram palco de títulos mundiais, outras ficaram marcadas por jogos decisivos, eliminações dramáticas ou grandes atuações individuais de jogadores brasileiros.

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O levantamento considera todas as edições da Copa do Mundo nas quais o Brasil disputou partidas até o torneio de 2022. Somando todas as sedes ao longo da história do Mundial, a Seleção Brasileira já jogou em 54 cidades diferentes, distribuídas em 22 Copas do Mundo.

A seguir estão todas as cidades onde o Brasil entrou em campo no torneio.

Todas as cidades onde a Seleção Brasileira já jogou em Copas do Mundo

Copa de 1930 – Uruguai

Montevidéu

Mundial de 1934 – Itália

Gênova

Copa de 1938 – França

Estrasburgo

Mundial de 1950 – Brasil

São Paulo

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Copa de 1954 – Suíça

Berna

Mundial de 1958 – Suécia

Gotemburgo

Örebro

Estocolmo

Solna

Copa de 1962 – Chile

Viña del Mar

Porto Montt

Santiago

Mundial de 1966 – Inglaterra

Liverpool

Newcastle upon Tyne

Copa de 1970 – México

Guadalajara

Cidade do México

Mundial de 1974 – Alemanha Ocidental

Frankfurt

Hanôver

Stuttgart

Gelsenkirchen

Copa de 1978 – Argentina

Rosário

Córdoba

Buenos Aires

Mendoza

Mundial de 1982 – Espanha

Sevilha

Vigo

Oviedo

Murcia

Barcelona

Copa de 1986 – México

Maracaibo

Guadalajara

Monterrey

Mundial de 1990 – Itália

Turim

Bari

Cagliari

Roma

Copa de 1994 – Estados Unidos

Stanford

Orlando

Pontiac

Fort Lauderdale

Mundial de 1998 – França

Saint-Denis

Lyon

Toulouse

Copa de 2002 – Coreia do Sul e Japão

Ulsan

Busan

Suwon

Kobe

Saitama

Mundial de 2006 – Alemanha

Berlim

Colônia

Dortmund

Copa de 2010 – África do Sul

Joanesburgo

Durban

Pretória

Porto Elizabeth

Mundial de 2014 – Brasil

São Paulo

Brasília

Fortaleza

Belo Horizonte

Copa de 2018 – Rússia

Moscou

São Petersburgo

Rostov do Don

Mundial de 2022 – Catar

Lusail

Al Khor

Al Rayyan