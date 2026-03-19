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Todas as cidades onde a Seleção Brasileira já jogou em Copas do Mundo

Seleção disputou partidas em mais de cinquenta cidades diferentes no Mundial.

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 19/03/2026
07:43
Brasil x Alemanha - Copa do Mundo 2014
imagem cameraA Seleção Brasileira já disputou jogos de Copa do Mundo em dezenas de cidades ao redor do planeta. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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A Seleção Brasileira possui uma história marcante nas Copas do Mundo desde 1930.
O Brasil já jogou em 54 cidades diferentes durante 22 edições do torneio.
Estádios icônicos como Maracanã e Azteca fazem parte dessa trajetória.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A trajetória da Seleção Brasileira em Copas do Mundo atravessa quase um século de história e acompanha a própria evolução do torneio. Desde a primeira edição do Mundial, em 1930, o Brasil esteve presente na grande maioria das competições e construiu uma das histórias mais marcantes do futebol internacional. O Lance! apresenta todas as cidades onde a Seleção Brasileira já jogou em Copas do Mundo.

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Ao longo dessas participações, a equipe brasileira disputou partidas em diferentes continentes, passando por cidades históricas do futebol mundial e também por novos centros que receberam a Copa nas últimas décadas. Estádios lendários como o Maracanã, o Azteca e o Stade de France fazem parte dessa trajetória, assim como arenas modernas construídas para edições recentes do torneio.

Essas cidades representam momentos importantes da história da Seleção. Algumas foram palco de títulos mundiais, outras ficaram marcadas por jogos decisivos, eliminações dramáticas ou grandes atuações individuais de jogadores brasileiros.

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O levantamento considera todas as edições da Copa do Mundo nas quais o Brasil disputou partidas até o torneio de 2022. Somando todas as sedes ao longo da história do Mundial, a Seleção Brasileira já jogou em 54 cidades diferentes, distribuídas em 22 Copas do Mundo.

A seguir estão todas as cidades onde o Brasil entrou em campo no torneio.

Todas as cidades onde a Seleção Brasileira já jogou em Copas do Mundo

Copa de 1930 – Uruguai

Montevidéu

Mundial de 1934 – Itália

Gênova

Copa de 1938 – França

Estrasburgo

Mundial de 1950 – Brasil

São Paulo
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro

Copa de 1954 – Suíça

Berna

Mundial de 1958 – Suécia

Gotemburgo
Örebro
Estocolmo
Solna

Copa de 1962 – Chile

Viña del Mar
Porto Montt
Santiago

Mundial de 1966 – Inglaterra

Liverpool
Newcastle upon Tyne

Copa de 1970 – México

Guadalajara
Cidade do México

Mundial de 1974 – Alemanha Ocidental

Frankfurt
Hanôver
Stuttgart
Gelsenkirchen

Copa de 1978 – Argentina

Rosário
Córdoba
Buenos Aires
Mendoza

Mundial de 1982 – Espanha

Sevilha
Vigo
Oviedo
Murcia
Barcelona

Copa de 1986 – México

Maracaibo
Guadalajara
Monterrey

Mundial de 1990 – Itália

Turim
Bari
Cagliari
Roma

Copa de 1994 – Estados Unidos

Stanford
Orlando
Pontiac
Fort Lauderdale

Mundial de 1998 – França

Saint-Denis
Lyon
Toulouse

Copa de 2002 – Coreia do Sul e Japão

Ulsan
Busan
Suwon
Kobe
Saitama

Mundial de 2006 – Alemanha

Berlim
Colônia
Dortmund

Copa de 2010 – África do Sul

Joanesburgo
Durban
Pretória
Porto Elizabeth

Mundial de 2014 – Brasil

São Paulo
Brasília
Fortaleza
Belo Horizonte

Copa de 2018 – Rússia

Moscou
São Petersburgo
Rostov do Don

Mundial de 2022 – Catar

Lusail
Al Khor
Al Rayyan

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