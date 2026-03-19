Todas as cidades onde a Seleção Brasileira já jogou em Copas do Mundo
Seleção disputou partidas em mais de cinquenta cidades diferentes no Mundial.
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A trajetória da Seleção Brasileira em Copas do Mundo atravessa quase um século de história e acompanha a própria evolução do torneio. Desde a primeira edição do Mundial, em 1930, o Brasil esteve presente na grande maioria das competições e construiu uma das histórias mais marcantes do futebol internacional. O Lance! apresenta todas as cidades onde a Seleção Brasileira já jogou em Copas do Mundo.
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Ao longo dessas participações, a equipe brasileira disputou partidas em diferentes continentes, passando por cidades históricas do futebol mundial e também por novos centros que receberam a Copa nas últimas décadas. Estádios lendários como o Maracanã, o Azteca e o Stade de France fazem parte dessa trajetória, assim como arenas modernas construídas para edições recentes do torneio.
Essas cidades representam momentos importantes da história da Seleção. Algumas foram palco de títulos mundiais, outras ficaram marcadas por jogos decisivos, eliminações dramáticas ou grandes atuações individuais de jogadores brasileiros.
O levantamento considera todas as edições da Copa do Mundo nas quais o Brasil disputou partidas até o torneio de 2022. Somando todas as sedes ao longo da história do Mundial, a Seleção Brasileira já jogou em 54 cidades diferentes, distribuídas em 22 Copas do Mundo.
A seguir estão todas as cidades onde o Brasil entrou em campo no torneio.
Todas as cidades onde a Seleção Brasileira já jogou em Copas do Mundo
Copa de 1930 – Uruguai
Montevidéu
Mundial de 1934 – Itália
Gênova
Copa de 1938 – França
Estrasburgo
Mundial de 1950 – Brasil
São Paulo
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Copa de 1954 – Suíça
Berna
Mundial de 1958 – Suécia
Gotemburgo
Örebro
Estocolmo
Solna
Copa de 1962 – Chile
Viña del Mar
Porto Montt
Santiago
Mundial de 1966 – Inglaterra
Liverpool
Newcastle upon Tyne
Copa de 1970 – México
Guadalajara
Cidade do México
Mundial de 1974 – Alemanha Ocidental
Frankfurt
Hanôver
Stuttgart
Gelsenkirchen
Copa de 1978 – Argentina
Rosário
Córdoba
Buenos Aires
Mendoza
Mundial de 1982 – Espanha
Sevilha
Vigo
Oviedo
Murcia
Barcelona
Copa de 1986 – México
Maracaibo
Guadalajara
Monterrey
Mundial de 1990 – Itália
Turim
Bari
Cagliari
Roma
Copa de 1994 – Estados Unidos
Stanford
Orlando
Pontiac
Fort Lauderdale
Mundial de 1998 – França
Saint-Denis
Lyon
Toulouse
Copa de 2002 – Coreia do Sul e Japão
Ulsan
Busan
Suwon
Kobe
Saitama
Mundial de 2006 – Alemanha
Berlim
Colônia
Dortmund
Copa de 2010 – África do Sul
Joanesburgo
Durban
Pretória
Porto Elizabeth
Mundial de 2014 – Brasil
São Paulo
Brasília
Fortaleza
Belo Horizonte
Copa de 2018 – Rússia
Moscou
São Petersburgo
Rostov do Don
Mundial de 2022 – Catar
Lusail
Al Khor
Al Rayyan
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