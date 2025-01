Patrocinador máster do Bangu, ‘Gol do Rayo’ colhe frutos de parceria inédita no futebol

Quem tem visto os jogos do Bangu no Campeonato Carioca, como a partida contra o Flamengo disputada na noite desta quarta-feira (22), deve ter notado que o time tem um novo patrocinador máster, mas que, diferentemente das outras equipes, não é uma empresa. "Gol do Rayo" é o apelido pelo qual é conhecido o influenciador digital Eduardo Baptista.

continua após a publicidade

➡️Botafogo e Flamengo entram no Top 10 melhores clubes do mundo de 2024; veja o ranking

O acordo entre o jovem de 26 anos, nascido e criado em Bangu, e o clube é inédito. Em nenhum momento na história do futebol brasileiro, um influencer assumiu o papel de principal patrocinador de um time.

Apesar da ideia já rondar sua cabeça desde 2024, Eduardo revelou, em entrevista exclusiva ao Lance! Biz, que o contrato com o clube saiu de um dia para o outro às vésperas da estreia do time no Carioca.

continua após a publicidade

- Eu já estava com essa ideia de tentar ajudar o Bangu, mas não sabia como chegar na diretoria. No passado, o patrocínio máster do time era de uma casa de apostas, mas aí calhou que nesse início de ano o Bangu terminou o contrato com a bet e ficou sem patrocinador máster. Um dia antes da estreia no Campeonato Carioca, um amigo meu estava estampando a camisa do Bangu para o jogo com número e patrocinadores e entrou em contato comigo falando que o time estava sem patrocinador máster e perguntando se eu me interessava em ocupar a posição - conta o influenciador.

Eduardo Baptista, o Gol do Rayo, é o primeiro influencer a ser patrocinador máster de um clube de futebol (Foto: Divulgação/Bangu)

Foi a deixa que ele precisava. Eduardo questionou o valor que o clube desejava e aceitou fechar contrato imediatamente. Os valores não foram divulgados a pedido do Bangu.

continua após a publicidade

- Então a gente fechou um dia antes da estreia, colocou tudo ali às pressas. Inclusive, quando eu fechei o acordo, eu estava em São Paulo. Era sexta à noite. Eu tive que pegar um voo de manhã para o Rio de Janeiro, porque a estreia do Bangu era sábado às 19h da noite em moça bonita e tínhamos que fazer o anúncio - revelou aos risos.

Apesar de ser torcedor do Flamengo, "Gol do Rayo" possui uma ligação sentimental com o Bangu.

- Até maio do ano passado eu ainda morava em Bangu na casa dos meus pais. Eu nasci e fui criado indo nos jogos ali em Moça Bonita, né? Eu já morei no Jardim Bangu, mas antes eu morava bem no centrão ali de Bangu, onde eu ficava a 5 minutos do estádio, então mesmo em jogos que não eram do Bangu, eu sempre estava ali no estádio - afirma Eduardo.

O acordo fechado entre o influenciador e o clube foi anunciado no dia 11 de janeiro, com duração prevista até o final do Campeonato Carioca. No entanto, Eduardo revela que há a possibilidade de extensão da parceria com o time para a Copa Rio, que será disputada em agosto.

A repercussão tem sido tão positiva para o influenciador que ele, inclusive, já recebeu propostas para patrocinar outros clubes.

- A princípio seria algo pontual, só que, a partir do momento que eu estou vendo retorno, que está chegando bastante seguidor para mim, e outras propostas, eu acredito que eu não vou parar por aí não. Em um mês já chegou proposta do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Paulista, do Campeonato do mato Grosso do Sul. Mas assim, no momento não vou fechar nada, vou ficar com esse contrato com o Bangu até o final do Carioca, mas, mais para frente, pode ser que a gente faça mais uma vez - explica o influenciador que possui 415 mil seguidores no Instagram.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Agora como patrocinador máster, "Gol do Rayo" está mais ativo do que nunca nas redes sociais acompanhando o dia a dia do clube tanto para apoiar quanto para questionar sobre o que acredita ser necessário. Na noite desta quarta-feira (22), por exemplo, ele não poupou críticas ao técnico Júnior Martins pela derrota do time para o Flamengo por 5 a 0. O comandante foi demitido após a partida.

- Acho que tem sido uma troca bem legal para os dois lados. Tem uma galera que me acompanha e que fala "cara, muito legal", principalmente quem mora em Bangu, sabe? Quem me segue há mais tempo. O pessoal lembra que eu sempre fui aos jogos. Teve um Bangu e Vasco, em 2019, que eu ainda trabalhava com telemarketing, mas faltei no trabalho para poder assistir. Tem gente que lembra dessa história. Então tem sido uma coisa muito legal, muito significativo para mim e muito legal pro clube também, que já está chegando a quase que cem mil seguidores - concluiu.

Veja a publicação de anúncio da parceria: