O Grupo Lance! anunciou a aquisição do Arquiba, startup especializada no engajamento de torcedores de futebol. A iniciativa marca um novo passo da empresa rumo à diversificação de seus serviços, unindo jornalismo, tecnologia e dados para oferecer uma experiência digital completa ao fã de futebol.

Com a incorporação do Arquiba, o portal lança uma plataforma mobile própria, integrada ao clube de assinaturas Sócio Lance!. A proposta é acompanhar o torcedor em toda sua jornada, com funcionalidades como check-ins em estádios, estatísticas personalizadas, acesso a informações sobre arenas, compra de ingressos, serviços e experiências em dias de jogo.

— A aquisição do Arquiba reforça nosso compromisso com a inovação e com a oferta de experiências digitais cada vez mais completas. A plataforma nos permite entender melhor o comportamento do torcedor e criar conexões mais profundas por meio de dados e engajamento — afirma o CEO do Lance!, Paulo Ganime.

Fundado em 2022 por Lucas Arruda, Miguel Tápias, Pedro Perrini e Pedro Arias, o Arquiba surgiu com a proposta de registrar memórias vividas nos estádios em uma plataforma gamificada e social. O app já acumula mais de 120 mil check-ins em mais de 65 países e conta com cerca de 12 mil usuários. Lucas e Miguel têm passagens por Esporte Interativo, Warner Bros Discovery e LiveMode, e agora integram o time executivo do Lance!.

— A ideia surgiu da nossa própria necessidade de ter um ambiente exclusivo pra compartilhar nossas experiências nos estádios. Percebemos que, nos nossos debates sobre futebol, não conseguíamos mensurar quem era o mais fanático entre nós, nem quem viveu a melhor experiência num jogo de futebol. Daí resolvemos criar o Arquiba com o objetivo de ter uma plataforma gamificada e interativa que resolvesse essa dor — diz Miguel Tápias.

A operação está alinhada à estratégia do Lance! de ampliar sua presença digital e oferecer novos produtos ao público. Hoje, o Lance! alcança mais de 25 milhões de torcedores por mês e tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. No TikTok, o perfil cresceu mais de 1.000% entre 2024 e 2025.

— A tecnologia é o nosso atalho até o torcedor. Estamos criando novas formas de viver o esporte, e isso é só o começo — conclui Paulo Ganime.