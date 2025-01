Bangu demite treinador após goleada contra o Flamengo

A vitória do Flamengo por 5 a 0 diante do Bangu na noite desta quarta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Carioca, resultou na demissão do técnico da equipe do subúrbio do Rio de Janeiro. Logo após o término do confronto, o perfil oficial do Alvirrubro anunciou o desligamento de Júnior Martins.

- O Bangu Atlético Clube informa que Júnior Martins não comandará mais o time no Carioca. A decisão partiu após mais um resultado negativo do time na competição. O clube agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja sorte em sua carreira - publicou o perfil do Bangu.

O Bangu é o lanterna do estadual. Em quatro jogos, o time soma apenas um ponto. São três derrotas e um empate.

Bangu demite treinador após derrota para o Flamengo (Foto: Allan Pereira/Bangu)

Patrocinador master do Bangu critica treinador

Patrocinador máster do Bangu, Eduardo Baptista, conhecido como "Gol do Rayo", disparou contra Júnior Martins por conta do desempenho da equipe.

- Um treinador profissional não pode fazer isso aqui - disse "Gol do Rayo" sobre o posicionamento do time em escanteio que antecedeu primeiro gol do Flamengo.

Como foi o jogo?

O jogo começou com um cenário ideal para o Flamengo. Afinal, logo aos oito minutos, Alex Moretti, do Bangu, foi expulso por conta de forte entrada em Rayan Lucas. Com um a mais em campo, a equipe rubro-negra cresceu na partida. Inclusive, teve três chances de perigo consecutivos, com Guilherme Gomes, Lorran e Pablo, sendo o primeiro e o terceiro com bola na trave. O gol, no entanto, só saiu aos 39'. Em jogada de contra-ataque, o goleiro Victor Brasil saiu mal, e Felipe Teresa aproveitou grande passe de Wallace Yan, mandando para o fundo da rede.

No mesmo ritmo da primeira etapa, o Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador. Assim, ampliou o placar aos sete minutos com Wallace Yan, em jogada muito bem trabalhada, que contou com grande passe de Carlinhos. O centroavante, aliás, marcou o terceiro gol do Rubro-Negro, em mais uma jogada de contra-ataque.

E não parou por aí. Aos 18', Guilherme Gomes voltou a balançar a rede pela equipe da Gávea. Ainda deu tempo de Carlinhos marcar o segundo gol dele no jogo.