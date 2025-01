Com show de Carlinhos, Flamengo atropela Bangu e vence a primeira no Carioca

O Flamengo venceu o Bangu por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. No Castelão, em São Luís (MA), que recebeu cerca de 33 mil torcedores, Felipe Teresa, Wallace Yan, Carlinhos (2x) e Guilherme Gomes marcaram os gols do time rubro-negro, que venceu pela primeira vez no estadual. Essa, aliás, foi a última partida da equipe alternativa na competição.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos quatro pontos, subindo na classificação. Já o Bangu, com apenas um, segue na lanterna.

Como foi a partida?

O jogo começou com um cenário ideal para o Flamengo. Afinal, logo aos oito minutos, Alex Moretti, do Bangu, foi expulso por conta de forte entrada em Rayan Lucas. Com um a mais em campo, a equipe rubro-negra cresceu na partida. Inclusive, teve três chances de perigo consecutivos, com Guilherme Gomes, Lorran e Pablo, sendo o primeiro e o terceiro com bola na trave. O gol, no entanto, só saiu aos 39'. Em jogada de contra-ataque, o goleiro Victor Brasil saiu mal, e Felipe Teresa aproveitou grande passe de Wallace Yan, mandando para o fundo da rede.

Flamengo vence a primeira no Campeonato Carioca (Foto: Divulgação/Flamengo)

No mesmo ritmo da primeira etapa, o Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador. Assim, ampliou o placar aos sete minutos com Wallace Yan, em jogada muito bem trabalhada, que contou com grande passe de Carlinhos. O centroavante, aliás, marcou o terceiro gol do Rubro-Negro, em mais uma jogada de contra-ataque.

E não parou por aí. Aos 18', Guilherme Gomes voltou a balançar a rede pela equipe da Gávea. Ainda deu tempo de Carlinhos marcar o segundo gol dele no jogo.

O que vem por aí?

Com força máxima, o Flamengo, treinado por Filipe Luís, volta a campo no sábado, quando encara o Volta Redonda às 16h30, em Brasília. Já o Bangu visita o Botafogo no domingo, às 18h.

✅ FICHA TÉCNICA

Bangu 0 x 5 Flamengo

4ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22de janeiro de 2025, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: Castelão, em São Luís, no Maranhão;

🟨 Árbitros: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

🚩 Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Lucas Castro dos Santos

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

⚽ Gols: Felipe Teresa, 39'/1°T (0-1); Wallace Yan, 7'/2°T (0-2); Carlinhos, 13'/2°T (0-3); Guilherme Gomes, 18'/2°T (0-4); Carlinhos, 34'/2°T (0-4)

🟨 Cartões amarelos: Fabinho Polhão e Ruan Carlos (BAN); Lorran, João Alves e Rayan Lucas (FLA)

🟥 Cartão vermelho: Alex Moretti (BAN)

⚽ ESCALAÇÕES

BANGU (Técnico: Júnior Martins)

Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia, Ítalo e André Castro (Baltoré); Alex Moretti, Raphael Augusto (Franklin) e Lucas Nathan (Léo Guerra); Rafael Carioca (Ruan Carlos) e Fabinho (João Veras).

FLAMENGO (Técnico: Cléber dos Santos)

Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton (Da Mata) e Zé Welinton; Rayan Lucas (Daniel Rogério), Fabiano (Felipe Teresa) e Guilherme Gomes (Rafael Couto); Lorran (João Alves), Wallace Yan e Carlinhos.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real