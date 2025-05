Temporada histórica de Messi completa 13 anos; relembre

Neste domingo (25), completam-se 13 anos de uma das temporadas mais memoráveis da história do futebol. Em 2011/12, Lionel Messi atingiu a impressionante marca de 73 gols em competições oficiais pelo Barcelona, estabelecendo um recorde absoluto na história do clube e do futebol europeu.

O último jogo daquela temporada foi a final da Copa do Rei, disputada em 25 de maio de 2012, quando o Barça venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0. Messi marcou um dos gols da partida, encerrando sua campanha com números expressivos: 60 jogos, 73 gols e participação direta em mais de 100 gols da equipe.

Além do título da Copa do Rei, o clube catalão conquistou naquela temporada a Supercopa da Espanha, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa. Mesmo com uma campanha de 91 pontos, o Barcelona terminou como vice-campeão da La Liga e caiu na semifinal da Champions League para o Chelsea, que se sagrou campeão.

Messi fez 73 gols na temporada 2011/12 (Foto: AFP)

O time dirigido por Pep Guardiola contava com uma geração histórica, incluindo nomes como Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, Mascherano e David Villa. Ao todo, a equipe fez 62 partidas oficiais, com 45 vitórias, 13 empates e apenas 4 derrotas, marcando 182 gols e sofrendo apenas 48.

Naquele ano, Messi também foi coroado com os principais prêmios individuais do futebol: Bola de Ouro, Chuteira de Ouro, Jogador do Ano da Uefa e artilharias na La Liga e na Champions League.

Ao longo de sua trajetória pelo clube, Messi disputou 778 partidas e marcou 672 gols, tornando-se o maior artilheiro e o jogador que mais vestiu a camisa blaugrana. Foram 41 títulos conquistados, incluindo quatro Ligas dos Campeões e dez Campeonatos Espanhóis. Ele também foi eleito sete vezes o melhor jogador do mundo com a Bola de Ouro e recebeu seis Chuteiras de Ouro durante sua passagem pela Catalunha.

Carreira de Messi pós-Barcelona

Após deixar o Barcelona em 2021, Messi teve uma passagem discreta pelo Paris Saint-Germain antes de se transferir, em 2023, para o Inter Miami, nos Estados Unidos. A mudança marcou também uma nova fase na carreira do argentino, com maior envolvimento em projetos comerciais e estratégicos, incluindo uma eventual participação societária no clube norte-americano.

Entre os projetos recentes está “The Messi Experience – A Dream Come True”, exposição imersiva que revisita os principais momentos da carreira do camisa 10 com uso de tecnologias interativas e projeções em 360 graus. A mostra está em cartaz em São Paulo até agosto, após ter passado por cidades como Miami, Los Angeles e Buenos Aires.

