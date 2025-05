Com golaço de Messi, Inter Miami tem reação relâmpago e empata; veja o gol

O Inter Miami contou com o brilho de Messi para reagir e empatar com 3 a 3 com Philadelphia Union, pela MLS. A equipe comandada por Javier Macherano viu seu adversário chegar a abrir 2 a 0 no marcador, mas conseguiu reagir no final da partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A reação da equipe da Flórida começou aos 42 minutos da etapa final, após Lionel Messi acertar uma bela cobrança de falta no angulo goleiro. Confira o golaço do craque argentino no vídeo abaixo:

continua após a publicidade

Apesar do empate a torcida do Inter segue insatisfeita com os resultados da equipe nos últimos jogos que disputou. Sob o comando de Mascherano, o clube só venceu um dos últimos oito jogos que disputou em todas as competições. Além disso, foi eliminado pelo Vancouver Whitecaps na semifinal da Concachampions.

Empate e Mundial

Durante a partida, o Philadelphia soube ser mais perigoso durante o primeiro tempo e veio abrir 2 a 0 na primeira etapa com gols de Sulliven e Baribo. Na volta para o segundo tempo, Tadeo Allende descontou, mas Baribo marcou o terceiro na sequência.

continua após a publicidade

Depois disso, a equipe da Flórida foi para cima e dominou as ações da partida até que no final, Messi acertou uma bela cobrança de falta e diminuiu. Seu time seguiu pressionando e nos acréscimos, o venezuelano Telasco Segovia deixou tudo igual no apagar das luzes.

O Inter Miami se classificou para a Copa do Mundo de Clubes após garantir a vaga sendo representante do país anfitrião da competição. Isso aconteceu após o clube ter conquistado Supporters' Shield, taça dada ao time que tem a melhor campanha da temporada regular da MLS.

A equipe de Messi fará a partida de abertura da Mundial de Clubes, quando vai enfrentar o Al Ahly, do Egito, no Hard Rock Stadium, em Miami, no próximo dia 15 de julho.