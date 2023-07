O prêmio da Bola de Ouro é mais antigo do que o "The Best", da Fifa. A premiação da revista francesa começou em 1956. A entidade máxima do futebol, por sua vez, criou sua própria premiação em 1991. O "The Best", como é conhecido hoje, só foi criado em 2016.



A confusão se dá porque entre 2010 e 2015 houve unificação das premiações. Em 2016, no entanto, os prêmios foram novamente separados. Em 2021, por exemplo, Messi ganhou a Bola de Ouro, enquanto Robert Lewandowski foi eleito o melhor do mundo pela Fifa, ganhando o "The Best".



QUANTAS VEZES MESSI FOI ELEITO O MELHOR JOGADOR DO MUNDO?

- Pela Fifa, sete vezes, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022.



QUANTAS BOLAS DE OURO MESSI JÁ GANHOU?

- Sete, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021.