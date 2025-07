Palmeiras x Chelsea: qual é a seleção dos 11 mais caros do confronto?

Palmeiras e Chelsea voltam a se enfrentar após a histórica final do Mundial de Clubes de 2021. Embora já tenham se passado quatro anos desde aquele confronto, o contexto permanece semelhante: os clubes europeus continuam se destacando pelo grande poderio financeiro em comparação aos demais times do mundo, como ocorre com os sul-americanos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Diante esse cenário, o Lance!Biz montou uma seleção dos jogadores mais caros que estarão presentes no duelo baseado no valor de mercado do Transfermarkt, portal especializado em finança nos esportes. A formação utilizada foi o 4-3-3:

Goleiro: Robert Sanchéz (Chelsea) - 20 milhões de euros

Lateral-direito: Malo Gusto (Chelsea) - 35 milhões de euros

Zagueiro 1: Levi Cowill (Chelsea) - 55 milhões de euros

Zagueiro 2: Wesley Fofana (Chelsea) - 25 milhões de euros

Lateral-esquerdo: Marc Cucurella (Chelsea) - 35 milhões de euros

Volante: Moisés Caicedo (Chelsea) - 90 milhões de euros

Meia 1: Enzo Fernández (Chelsea) - 75 milhões de euros

Meia 2: Cole Palmer (Chelsea) - 120 milhões de euros

Ponta esquerda: Estevão (Palmeiras) - 60 milhões de euros

Ponta direita: Pedro Neto (Chelsea) - 50 milhões de euros

Atacante: João Pedro (Chelsea) - 50 milhões de euros

continua após a publicidade

Valor total da seleção: 615 milhões de euros (R$ 3,9 bilhões)

➡️Qual é o ‘abismo’ financeiro entre Palmeiras e Chelsea, rivais no Mundial?

Cole Palmer celebra gol pelo Chelsea na Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)

A seleção evidencia o abismo financeiro entre as equipes: apenas um jogador do Palmeiras está entre os mais valiosos, enquanto os outros dez atuam pelo clube londrino. O único representante do time brasileiro é Estevão, que, inclusive, está vendido ao Chelsea e se despedirá do Alviverde logo após o término do Mundial de Clubes.

➡️Abel admite disparidade entre Palmeiras e Chelsea: ‘Compraram nosso melhor jogador’

Estevão comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Chelsea pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Palmeiras x Chelsea

Quartas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de julho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Alireza Faghani (IRN / AUS); Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS) (assistentes)

📺 VAR: não divulgado

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; James, Colwill, Badiashile e Cucurella; Enzo, Lavia e Caicedo; Pedro Neto, Delap e Cole Palmer.