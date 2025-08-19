O prazo para o Corinthians quitar as bonificações da primeira parte do contrato de Memphis está próximo do fim. O Timão precisa pagar cerca de R$ 11 milhões ao atacante até esta quarta-feira (20).

continua após a publicidade

Segundo informações do 'ge.globo', o Corinthians busca alternativas para negociar o pagamento dos valores com Memphis. O clube enfrenta dificuldades no caixa para lidar com as pendências financeiras do dia a dia e ainda não conseguiu acertar o pagamento de R$ 11 milhões.

Na última semana, o Bahia acertou a contratação do atacante Kauê Furquim, joia da base alvinegra, após pagamento da multa rescisória, estipulada em R$ 14 milhões. Apesar do valor, o Corinthians trabalha com prudência para não gastar tudo com apenas uma pendência.

continua após a publicidade

O valor de R$ 11 milhões se refere a metas esportivas alcançadas por Memphis entre setembro de 2024 e julho deste ano, período equivalente a uma temporada europeia. O holandês participou de 70% dos jogos do Corinthians, o que lhe garante um bônus de R$ 6.300.804.

Além disso, Memphis tem direito a R$ 4.725.603 referentes a bônus por participações em gols. No período, o holandês somou 15 gols e 14 assistências. Pelo contrato, ele deveria receber R$ 1,5 milhão ao alcançar 15 participações em gols e, depois, o mesmo valor a cada novo bloco de cinco participações.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians deve cerca de R$ 11 milhões ao craque holandês (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Outras dívidas

O Corinthians foi punido com um transfer ban na última terça-feira (12), imposto pela Fifa após o clube atrasar R$ 33 milhões ao Santos Laguna, do México, pelo não pagamento na contratação de Félix Torres, ainda em 2024.

Sobre Memphis, o Corinthians tem até o dia 15 de setembro para depositar 1 milhão de euros ao jogador (cerca de R$ 6,3 milhões na cotação atual) referente a segunda parcela de luvas previstas no contrato.