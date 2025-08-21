CazéTV e OneFootball lançam canal em parceria; entenda

O alcance da CazéTV pode ser ampliado. Nesta quarta-feira, a plataforma digital de esportes OneFootball anunciou uma parceria para levar o conteúdo do youtuber Casimiro Miguel a outras frentes. Serão vídeos curtos num canal exclusivo de conteúdo sobre futebol.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Este canal já está disponível para iOS, Android, Web e TVs conectadas, em conteúdo nos formatos horizontal e vertical para consumo rápido nos celulares. E dirigentes das CazéTV e OneFootball estão otimistas para o futuro do acordo firmado.

Cazé TV de Casimiro e OneFootball lançam canal em parceria (Foto: Divulgação/CazéTV)

- O Brasil é um dos países mais apaixonados por futebol do mundo, e temos orgulho de fazer essa parceria com a CazéTV para levar o jogo bonito aos fãs de uma forma inovadora e digital. Esse novo canal representa o melhor das duas plataformas, combinando a energia crua da CazéTV com a experiência imersiva de dia de jogo do OneFootball - entende Maurits Schön, diretor de operações do grupo alemão.

continua após a publicidade

Já o canal no Youtube observa que a variedade do conteúdo combina com a plataforma que vai hospedar o novo projeto.

- A expansão dos conteúdos da CazéTV traz um grande valor para os fãs de esportes que podem consumir vídeos na plataforma que preferirem. Levar essa linguagem para o OneFootball nos faz chegar agora aos fanáticos de futebol da plataforma - destacou Felipe Aquilino, head de direitos de transmissão da CazéTV.

CazéTV e OneFootball: Concorrência com a Globo

A CazéTV vive um momento de expectativa para uma concorrência da Globo. A emissora carioca oficializou a GeTV, plataforma de transmissões no streaming, com contratações e a intenção de disputar o mercado dominado por Casimiro. Haverá transmissão de eventos e programas de pré e de pós-jogos.

continua após a publicidade

Atualmente, o canal de Casimiro Miguel no Youtube está transmitindo, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos Júnior, que estão sendo disputados em Lima, no Peru. São mais de 22 milhões de pessoas inscritas, que têm assistido eventos que variam da última Eurocopa ao atual Campeonato Brasileiro - este, produto tradicional do Grupo Globo.