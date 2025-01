Paulinho retorna ao Palmeiras para seguir preparação após período de férias

O atacante Paulinho, recém-contratado do Palmeiras, retornou ao clube nesta quarta-feira (15) pela manhã após um período de descanso que ganhou da diretoria. O jogador, que se recupera de uma fratura na tíbia da perna direita, ainda não foi apresentado em coletiva de imprensa. A previsão é que retorne aos gramados entre março e maio.

Em razão da cirurgia que o atacante realizou no fim do ano, teve um período mais curto de férias. Por isso, se apresentou ao Verdão para os exames de pré-temporada e, em seguida, cumpriu mais alguns dias de descanso com tratamento remoto monitorado pelo departamento médico do clube paulista. Apesar de ter uns dias a mais para descansar, Paulinho optou por retornar de forma antecipada, segundo apurou o Lance!.

Jogador será inscrito no Paulistão

O Palmeiras divulgou a primeira lista de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista nesta semana. As maiores surpresas da seleção são as ausências do zagueiro Vitor Reis e do atacante recém-contratado. No entanto, o clube irá inscrever Paulinho na competição assim que seu contrato for regularizado na CBF, fato que deve ser concretizado até o final de semana.

Contrato de Paulinho

O vínculo de Paulinho com a equipe paulista será válido por cinco temporadas, até dezembro de 2029. Além dos 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões), o negócio envolveu as transferências de Gabriel Menino e Patrick, capitão do sub-20, para o Galo. O Palmeiras manteve parte dos direitos econômicos da dupla.