Confira ao vivo a entrevista de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras venceu a primeira partida no Mundial de Clubes da Fifa nesta quinta-feira (19), diante do Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. O primeiro gol foi contra, de Abou Ali, e o segundo de Flaco López.

O jogo foi realizado em Nova Jersey, no MetLife Stadium, mesmo palco do empate sem gols com o Porto na primeira rodada do Grupo A.

A partida foi interrompida aos 17 minutos do segundo tempo por causa das condições climáticas, pelo árbitro Anthony Taylor. O sistema de som orientou a torcida, em inglês e espanhol, para que as pessoas não ocupassem a área descoberta do local por causa dos raios.

O estádio foi evacuado, e as pessoas voltaram a ter acesso às arquibancadas e ao gramado após meia hora. No momento da suspensão da partida, dois atletas do time egípcio se preparavam para entrar em campo.

Jogo do Palmeiras é interrompido por causa de alerta de tempestade nos Estados Unidos. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 AL AHLY

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: sábado, 19/6/2025 - 13h

📍 Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

🥅 Gols: Abou Ali (contra), aos 3' e Flaco López, aos 13' do 2ºT (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Raphael Veiga, Piquerez, Richard Ríos e Giay (PAL); Attia (AHL)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (Inglatera) e Adam Nunn (Inglaterra)

🏁VAR: Ivan Bebek (Croácia)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Rios e Veiga (Maurício); Estêvão (Vanderlan), Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López).

AL AHLY (Técnico: José Riveiro)

El Shenawy; Hany, Ibrahim, Dari (Ramadan) e Attiyat; Fathi (Afsha), Attia, Ben Romdhane, Trézéguet (Bencharki) e Zizo; Abou Ali (Gradisar).