O que quer o torcedor do futuro?

Os papéis e responsabilidades dos principais atores do futebol ficam cada vez mais claros sob a ótica do torcedor do futuro. Ser o espelho e modelo de comportamento ideal é o que será cobrado de cada um deles. Clubes cada vez mais voltados a questões de responsabilidade social e atletas que ostentem menos e que façam mais pelos menos favorecidos, especialmente àqueles ligados as suas origens, são os comportamentos esperados daqui para a frente.



Atitudes como a de Sadio Mané, que construiu hospitais, escolas e até agência de correios em sua vila natal (Bambali, Senegal) são exemplos que arrastam. A vida pessoal do atleta ganha mais espaço, pois os fãs têm cada vez mais interesse em saber quem é o ser humano por trás do profissional de chuteiras. Qual é seu estilo de vida? O que faz nas horas vagas? Como se comporta em casa e com a família? Não à toa, o interesse por esses temas é tão grande que acaba transformando os atletas em canhões de mídia.



Por fim, o futebol precisa romper fronteiras, pois, afinal de contas, é um estilo de vida. O fã do futuro não quer mais ficar dentro do ecossistema do esporte. Ele quer ir além. Aqui, oportunidades surgem para marcas de moda, como fizeram Empório Armani/Napoli e Reserva/Flamengo, desenvolverem projetos em colaboração com os clubes. As opções não param por aqui, se estendem para o mundo da música, carros, perfumes, e-sports, e todos os interesses periféricos que fazem sentido na vida do torcedor do futuro.



O torcedor, como disse Fernando Fleury, é um ser fluido. Assim como qualquer consumidor e indivíduo, se transforma ao longo do tempo. O caminho que ele deseja hoje não é o mesmo de ontem e nem será o mesmo de amanhã. Captar este novo trajeto é tarefa obrigatória de qualquer indústria que queira se manter relevante.



No caso do esporte, passa diretamente por uma estratégia de posicionamento como uma plataforma de mídia. Daqui para a frente, tão importante quanto ter um camisa 9 que faça gols será ter uma produção e distribuição de conteúdos consistente e que fale a mesma língua do novo fã. O esquema tático que funcionou no passado só funcionará neste jogo do torcedor do futuro se ele for constantemente atualizado.



