No fim do mês de agosto, foi reportado que o Botafogo avaliava o jogador em 6,5 milhões de euros para uma futura venda, com o interesse do Lyon, da França, cujo dono é John Textor, o mesmo da SAF do Botafogo. Sobre o valor de mercado de Adryelson, Fernando Ferreira diz que o zagueiro estava cotado em 8,5 milhões de euros na última avaliação da Pluri. No entanto, esse número deve aumentar com a convocação para a Seleção.