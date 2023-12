O que esperar de 2024 no mundo dos negócios esportivos?

Por Lucas Pessôa, editor do Lance! Biz



Com 2023 chegando ao fim, é hora de olhar para frente. E, no que depender do universo dos negócios esportivos, 2024 tem tudo para ser um ano histórico.



Com a realização de megaeventos e acordos importantes a serem fechados, a indústria do esporte terá a oportunidade de movimentar uma enorme quantia de dinheiro nos próximos 12 meses.



➡️ Retrospectiva 2023: os destaques do ano no mundo dos negócios do esporte